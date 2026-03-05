Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!

GALATASARAY'IN KALESİ UĞURCAN'A EMANET

Sezonun ilk 4 haftasını Trabzonspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin 17 lig maçında kalesini korudu.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, bir maçta en fazla 2 gol yedi. Sarı-kırmızılı kaleciye sadece Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor 2'şer gol kaydetmeyi başardı.

Uğurcan Çakır'ın görev alamadığı 3 maçta Galatasaray kalesini Günay Güvenç korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.