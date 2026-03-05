Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İzmir haberleri: Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!

        İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Urla ilçesinde yaşanan olayda N.Ü. adlı kişi, evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısı Rıdvan Çelik'i öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:17
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre, ilçede kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

        RUHSATSIZ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

