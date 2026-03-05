Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Urla ilçesinde yaşanan olayda N.Ü. adlı kişi, evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısı Rıdvan Çelik'i öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 05.03.2026 - 10:17 Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.
AA'da yer alan habere göre, ilçede kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.
RUHSATSIZ SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ