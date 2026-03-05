Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Ata Demirer: Kıyafetlerimi bağışlıyorum - Magazin haberleri

        Ata Demirer: Kıyafetlerimi bağışlıyorum

        Ata Demirer, sahne kıyafetlerini çocukların eğitimi için bağışladığını açıkladı

        Giriş: 05.03.2026 - 07:36
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ata Demirer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Demirer, ayaksütü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN DERNEKLERE VERİYORUM"

        'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisinde giydiği kostümler hakkında konuşan Demirer, "Gösteri bittiğinde bu kıyafetleri bağışlıyoruz. Daha önce de yapmıştım; çocukların eğitimi için derneklere veriyorum" ifadelerini kullandı.

        "ŞU AN SOSYAL HAYATTAYIM"

        Ata Demirer ardından, "Şu an sosyal hayattayım. Fotoğraf çekin, sonra müsaadenizi isteyeyim" dedikten sonra Nişantaşı turuna devam etti.

        30 KİLO VERDİ

        Öte yandan Ata Demirer, 30 kilo vermişti. Ünlü komedyen, beslenme düzeniyle ilgili, "Temel prensip, insanın yaptığı şeyleri tüketmemek. Reçel yemiyoruz çünkü insanlar yapıyor, bal yiyoruz çünkü arılar yapıyor. Gofret yok, meyve olarak muz ve mandalina tercih ediyoruz. Et yiyoruz ama üzerine mayonez dökmüyoruz. Yani insan yapımı şeyleri yememek gerekiyor" demişti.

