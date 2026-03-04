İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Başkanı Trump'la yaşanan 'üs' krizinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Başbakan Sanchez, İspanya'nın savaşa karşı olduğunu ve İran'daki savaşın dünyayı daha adil ve güvenli yapmayacağını belirtti.

Sanchez'in açıklamaları şöyle:

"İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak.

Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."

İspanya, ABD'nin İspanya'ya ait askeri üsleri kullanmasına izin vermemişti. Donald Trump buna sinirlenmiş, "Ticari ilişkilerimizi onlarla keseceğiz. Biz istersek o üsleri kullanırız" tehdidinde bulunmuştu.