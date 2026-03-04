Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı tehdidinin ardından Başbakan Sanchez ilk kez konuştu. İspanyol lider, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız

        İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Başkanı Trump'la yaşanan 'üs' krizinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

        Başbakan Sanchez, İspanya'nın savaşa karşı olduğunu ve İran'daki savaşın dünyayı daha adil ve güvenli yapmayacağını belirtti.

        Sanchez'in açıklamaları şöyle:

        "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak.

        Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."

        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi! Haberi Görüntüle

        İspanya, ABD'nin İspanya'ya ait askeri üsleri kullanmasına izin vermemişti. Donald Trump buna sinirlenmiş, "Ticari ilişkilerimizi onlarla keseceğiz. Biz istersek o üsleri kullanırız" tehdidinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Falezlerde 26 noktada kaçak yapı tespit edildi

        ANTALYA'nın falezlerinde beton ve ahşap 2 barakaya ilişkin DHA'nın haberinin ardından yapılan incelemelerde, kaçak işgalinin onlarca noktada yaşandığı ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor