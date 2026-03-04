Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu "Kendisine zarar getireceğine inanıyoruz"

        2 asırlık adak taşı ortadan kayboldu

        Muğla'da halk arasında 'Delik Dede' mezarlığı olarak bilinen kutsal alandaki iki asırlık 19 delikli adak taşı kayboldu. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, söz konusu taşın kendileri için büyük manevi değeri olduğunu belirtip, "Taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki Delik Dede mezarlığını ziyaret edenler, adak taşının yerinde olmadığını fark etti.

        Durumun muhtarlığa bildirilmesi üzerine Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara jandarmaya haber verdi.

        Olay yerinde yapılan incelemede, adak taşının çalındığı tespit edildi. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, "Türbe olarak adlandırdığımız mekan halk arasında 'Delik Dede' olarak biliniyor. Ancak yazıtlardan okunduğu kadarıyla burası, 1900'lü yıllarda yaşamış ve 'Nur Baba' diye anılan önemli bir zatın mezarıdır. Ne yazık ki bu mezar, zaman içerisinde tahrip gördü. Biz de bu durumu düzeltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak, mezarın tekrar aslına uygun şekilde onarılması ve eski haline getirilmesi için bir çalışma başlattık" dedi.

        REKLAM

        Muhtar Baykara, "Buraya 'Delik Dede' denilmesinin sebebi, eskiden burada delikli bir taşın bulunmasıdır. Ancak bu taş günümüzde kayıptır. Kim ya da kimler tarafından alındığını, tarihi eser meraklıları mı, antikacılar mı yoksa başka kişiler mi çaldı, maalesef bilmiyoruz. Bu durum bizleri derinden üzdü. Biz de önlem amacıyla benzer bir taş bularak üzerine delikler açtık ve burayı eski görünümüne benzetmeye çalıştık. Ancak bu taş orijinal değildir. Orijinal taş halen kayıptır ve çalınmış durumdadır" diye konuştu.

        "BİZİ ÜZEN MEKANIN SİMGESİ OLAN TAŞIN KAYBOLMASI"

        Muhtar Baykara, türbedeki zatın halk arasında önemli bir anlamı olduğunu belirterek, "Çocuğu olmayan aileler buraya gelip dua eder, dilek diler, tespih ağacına bez bağlar ve delikli taşa para koyarlardı. Rivayete göre, bu şekilde dua eden ve dilekte bulunan ailelerin çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yılın belirli ve önemli günlerinde buraya nur indiği anlatılmaktadır. Bu, halk arasında abartı ya da bir hikaye olarak değil, gerçek bir olay olarak kabul edilir. Bizi asıl üzen konu, böylesine önemli bir mekanın simgesi olan taşın kaybolmasıdır" dedi.

        Çalınan taşın büyük manevi değere sahip olduğuna dikkat çeken Baykara, "Taşı alan kişi her kimse, bundan bir fayda göreceğini düşünmesin. Aksine, bunun kendisine zarar getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu, önemli bir zatın simgesidir. Rica ediyorum, taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

        Temsilciler Meclisi komitesinde geçen hafta Epstein ifadesi veren eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın masayı yumruklayıp odayı terk ettiği anların videosu paylaşıldı.

        #2 asırlık adak taşı
        #Muğla
        #delik dede
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı