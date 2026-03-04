Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırmayan İspanya'ya tepki gösterdi. Trump, İspanya'yı ticari ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit etti.

"İSTERSEK ÜSLERİNİ KULLANABİLİRİZ"

ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." ifadesini kullandı.

Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." şeklinde konuştu.

Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim Haberi Görüntüle

İNGİLTERE'YE DE YÜKLENDİ

Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

REKLAM

İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.

İSPANYA'DAN TRUMP'A YANIT

İspanya hükümeti, Trump'ın ikili ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğine dair açıklamasına yanıt olarak, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesini" istedi.

İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi bunu gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

TRUMP'A "İSPANYA'NIN NATO'NUN KİLİT BİR ÜYESİ" OLDUĞU HATIRLATILDI

Hükümet kaynakları ayrıca ABD Başkanı Trump'a "İspanya'nın NATO'nun kilit bir üyesi" ve "AB içinde önemli bir ihracat gücü" olduğunu hatırlattı.