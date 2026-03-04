Canlı
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi! | Dış Haberler

        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!

        ABD Başkanı Trump, İran'a saldırı için üslerini kullandırmayan İspanya'yı tehdit etti. Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" dedi. İspanya hükümeti ise Trump'a "uluslararası hukuka saygı göstermesi" yönünde çağrıda bulundu

        Giriş: 04.03.2026 - 08:33
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!

        ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırmayan İspanya'ya tepki gösterdi. Trump, İspanya'yı ticari ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit etti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün! Haberi Görüntüle

        "İSTERSEK ÜSLERİNİ KULLANABİLİRİZ"

        ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." ifadesini kullandı.

        Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." şeklinde konuştu.

        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim Haberi Görüntüle

        İNGİLTERE'YE DE YÜKLENDİ

        Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

        İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.

        İSPANYA'DAN TRUMP'A YANIT

        İspanya hükümeti, Trump'ın ikili ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğine dair açıklamasına yanıt olarak, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesini" istedi.

        İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi bunu gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

        TRUMP'A "İSPANYA'NIN NATO'NUN KİLİT BİR ÜYESİ" OLDUĞU HATIRLATILDI

        Hükümet kaynakları ayrıca ABD Başkanı Trump'a "İspanya'nın NATO'nun kilit bir üyesi" ve "AB içinde önemli bir ihracat gücü" olduğunu hatırlattı.

        ABD-İspanya ilişkileri uzun süredir olumsuz seyir ediyor

        ABD ile İspanya hükümetleri arasındaki ikili ilişkiler Trump'ın Kasım 2024'te ikinci kez başkan seçildiği günden bu yana olumsuz seyir ediyor.

        Özellikle İspanya'nın Filistin'e desteğini öne çıkarması ABD-İspanya ilişkileri daha büyük yara alırken, bu durum ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonunda da kendisini göstermişti.

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda Moron de la Frontera ve Rota üslerindeki ABD birliklerinin katılımına izin vermeyen ve ABD uçaklarının bu üsten ayrılmasına neden olan İspanya hükümeti, sürekli olarak "uluslararası hukuka saygı ve diyalog" çağrıları yaptı.

        Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, açıklamasında "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki kurmanın ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." derken, "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne BM Sözleşmesine ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulamıştı.

        Albares, askeri üslerin ABD ordusunun kullanmasına izin verilmemesini ise "Bu İspanya'nın egemenliği ile ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garipsenecek bir durum yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." değerlendirmesini yapmıştı.

