Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın bölgedeki diğer ülkelerle bir savaş içinde olmadığı açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 23:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran devlet televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu.

        ABD'nin henüz İran'la nükleer müzakereleri sürerken saldırmasıyla diplomasiye ihanet ettiğini söyleyen Arakçi, İran'ın Körfez ülkeleriyle savaşta olmadığını söyledi.

        Arakçi, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a saldırmaması için Başkan Trump'a baskı yapmaları gerektiğini ifade etti.

        İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD üslerine geniş çaplı füze ve drone saldırıları başlatmıştı.

        Cumartesi gününden beri Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da birçok patlama meydana geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu