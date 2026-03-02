İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın bölgedeki diğer ülkelerle bir savaş içinde olmadığı açıklamasını yaptı.
Giriş: 02.03.2026 - 23:08 Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran devlet televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu.
ABD'nin henüz İran'la nükleer müzakereleri sürerken saldırmasıyla diplomasiye ihanet ettiğini söyleyen Arakçi, İran'ın Körfez ülkeleriyle savaşta olmadığını söyledi.
Arakçi, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a saldırmaması için Başkan Trump'a baskı yapmaları gerektiğini ifade etti.
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD üslerine geniş çaplı füze ve drone saldırıları başlatmıştı.
Cumartesi gününden beri Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da birçok patlama meydana geliyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ