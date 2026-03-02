Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 94 - Sırbistan: 86 | MAÇ SONUCU (12 Dev Adam namağlup üst turda) - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 94 - Sırbistan: 86 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. haftasında sahasında Sırbistan ile karşılaştı. Baştan sona müsabakayı önde götüren 12 Dev Adam, parkeden 94-86 galibiyetle ayrılarak grupta 4'te 4 yaptı.

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 22:54
        12 Dev Adam namağlup üst turda!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı sahasında 94-86 mağlup etti.

        Türkiye, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparak üst tura çıkmayı garantiledi. Sırbistan ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. Periyot: Türkiye 28-21 Sırbistan

        2. Periyot: Türkiye 48-44 Sırbistan

        3. Periyot: Türkiye 76-63 Sırbistan

