Türkiye: 94 - Sırbistan: 86 | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. haftasında sahasında Sırbistan ile karşılaştı. Baştan sona müsabakayı önde götüren 12 Dev Adam, parkeden 94-86 galibiyetle ayrılarak grupta 4'te 4 yaptı.
Giriş: 02.03.2026 - 22:54 Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı sahasında 94-86 mağlup etti.
Türkiye, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparak üst tura çıkmayı garantiledi. Sırbistan ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Türkiye 28-21 Sırbistan
2. Periyot: Türkiye 48-44 Sırbistan
3. Periyot: Türkiye 76-63 Sırbistan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ