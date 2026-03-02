İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı, bölgede cevapları merak edilen birçok soru yarattı. Teknik ve siyasi koşullar gereği İran'ın içinden görüş almak mümkün olmasa da, 2014 yılında New York'ta kurulan "İran'da Laik Cumhuriyet ve İnsan Hakları Birliği" organizasyonu Habertürk'ün sorularını yanıtladı. İran diasporasının kurduğu organizasyon İran İslam Cumhuriyeti rejimine temelden karşı olsa da, bir dış müdahaleye karşı olduğunu ve İran'da kim hesap verecekse bunu İranlıların eliyle İran'a vermesi gerektiğini vurguluyor.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran lideri Hamaney ve birçok tepe yöneticinin öldürülmesi ve İran'ın karşılık olarak ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerine ve İsrail'e başlattığı saldırılar; tüm dünyanın gözünü bu bölgeye dikti.
"İran'da rejim devrilir mi?", "İranlıların saldırılara ve Hamaney'in ölümüne tepkisi nedir?", "Muhalif İranlıların üzerinde uzlaştığı bir lider var mı?" soruları dünya kamuoyunun gündeminde.
Tüm bu cevap bekleyen soruları, İran'da laik, demokratik bir anayasal düzen kurmak amacıyla İran diasporası tarafından ABD'nin New York kentinde kurulan "İran'da Laik Cumhuriyet ve İnsan Hakları Birliği" organizasyonuna sorduk...
1-) ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını destekliyor musunuz?
İslam Cumhuriyeti'nden şiddet içermeyen bir geçişe temel olarak bağlı bir muhalefet grubu olarak, yabancı askeri müdahaleye kategorik olarak karşı çıkıyoruz.
İlke ve tarihsel emsaller gereği, yabancı saldırılar nadiren gerçek demokrasiyi geliştirir. Yakın tarihte Irak, Suriye ve Libya'da yabancı askeri müdahalenin yıkıcı sonuçlarına tanık olduk.
Bu nedenle, vatanımıza yönelik herhangi bir yabancı askeri saldırıyı kesin bir şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Gerçek ve kalıcı demokratik değişimin İran halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
2-) Hamaney'in ölümü sizin için ne anlama geliyor? Desteklemeseniz bile, yabancı müdahaleyle öldürülen bir İran liderinin yanında yer alır mıydınız, yoksa yabancı müdahaleyle ölmesi İran için bir rahatlama mıdır?
Binlerce İranlı ve bölgedeki diğer insanların acı çekmesine ve ölümüne neden olan otoriter bir yöneticiye hiçbir sempati duymuyoruz.
Ancak, onun İran halkı tarafından devrilmesi ve suçlarından dolayı adalet önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz.
Ne yazık ki, bu yabancı müdahale, acımasız bir diktatörü şehit haline getirme, onun acımasız mirasını gölgede bırakma ve İran halkını hak ettikleri tarihi adaletten ve kapanıştan mahrum bırakma riskini taşıyor.
3-) İran'da iç savaş çıkacağını düşünüyor musunuz? İran daha radikal hale gelecek mi, demokrasiye geçiş olacak mı, yoksa rejimin yeni atanan liderleri ABD ile bir anlaşmaya varacak mı?
Mevcut durum oldukça değişken ve hızla gelişiyor, bu da kesin tahminlerde bulunmayı zorlaştırıyor. Bu olayların gidişatı belirsizliğini korurken, kuruluşumuz temel misyonunda kararlılığını sürdürüyor: İran'ın seküler bir cumhuriyete barışçıl bir geçişi savunmak.
Bölge daha fazla istikrarsızlık veya diplomatik değişikliklerle karşı karşıya kalsa da, demokratik bir geleceğe olan bağlılığımız sarsılmazdır.
4-) Reza Pahlavi'nin İran'da gerçekten herhangi bir desteği var mı?
Bağımsız ve güvenilir anketlerin olmaması nedeniyle İran'daki siyasi desteği doğru bir şekilde ölçmek doğası gereği zordur. Ancak, bizim değerlendirmemize göre, o, büyük ölçüde yabancı medya platformları tarafından büyütülen, sesini duyuran bir azınlığın desteğine sahiptir.
Daha geniş muhalefet içinde, onu oldukça bölücü bir figür olarak görüyoruz.
Onun, halk devrimi sırasında İran halkı tarafından ezici bir çoğunlukla reddedilen ve devrilen bir monarşiyi temsil ettiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, platformu İran'ın çeşitli etnik azınlıkları arasında son derece popüler değildir, bu da onu başarılı bir demokratik geçiş için gerekli olan yaygın ulusal birliği teşvik etmek için yetersiz kılar.