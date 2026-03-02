Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor? | Dış Haberler

        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı, bölgede cevapları merak edilen birçok soru yarattı. Teknik ve siyasi koşullar gereği İran'ın içinden görüş almak mümkün olmasa da, 2014 yılında New York'ta kurulan "İran'da Laik Cumhuriyet ve İnsan Hakları Birliği" organizasyonu Habertürk'ün sorularını yanıtladı. İran diasporasının kurduğu organizasyon İran İslam Cumhuriyeti rejimine temelden karşı olsa da, bir dış müdahaleye karşı olduğunu ve İran'da kim hesap verecekse bunu İranlıların eliyle İran'a vermesi gerektiğini vurguluyor.

        Giriş: 02.03.2026 - 22:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran lideri Hamaney ve birçok tepe yöneticinin öldürülmesi ve İran'ın karşılık olarak ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerine ve İsrail'e başlattığı saldırılar; tüm dünyanın gözünü bu bölgeye dikti.

        "İran'da rejim devrilir mi?", "İranlıların saldırılara ve Hamaney'in ölümüne tepkisi nedir?", "Muhalif İranlıların üzerinde uzlaştığı bir lider var mı?" soruları dünya kamuoyunun gündeminde.

        Tüm bu cevap bekleyen soruları, İran'da laik, demokratik bir anayasal düzen kurmak amacıyla İran diasporası tarafından ABD'nin New York kentinde kurulan "İran'da Laik Cumhuriyet ve İnsan Hakları Birliği" organizasyonuna sorduk...

        REKLAM

        1-) ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını destekliyor musunuz?

        İslam Cumhuriyeti'nden şiddet içermeyen bir geçişe temel olarak bağlı bir muhalefet grubu olarak, yabancı askeri müdahaleye kategorik olarak karşı çıkıyoruz.

        İlke ve tarihsel emsaller gereği, yabancı saldırılar nadiren gerçek demokrasiyi geliştirir. Yakın tarihte Irak, Suriye ve Libya'da yabancı askeri müdahalenin yıkıcı sonuçlarına tanık olduk.

        Bu nedenle, vatanımıza yönelik herhangi bir yabancı askeri saldırıyı kesin bir şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Gerçek ve kalıcı demokratik değişimin İran halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

        2-) Hamaney'in ölümü sizin için ne anlama geliyor? Desteklemeseniz bile, yabancı müdahaleyle öldürülen bir İran liderinin yanında yer alır mıydınız, yoksa yabancı müdahaleyle ölmesi İran için bir rahatlama mıdır?

        REKLAM

        Binlerce İranlı ve bölgedeki diğer insanların acı çekmesine ve ölümüne neden olan otoriter bir yöneticiye hiçbir sempati duymuyoruz.

        Ancak, onun İran halkı tarafından devrilmesi ve suçlarından dolayı adalet önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz.

        Ne yazık ki, bu yabancı müdahale, acımasız bir diktatörü şehit haline getirme, onun acımasız mirasını gölgede bırakma ve İran halkını hak ettikleri tarihi adaletten ve kapanıştan mahrum bırakma riskini taşıyor.

        3-) İran'da iç savaş çıkacağını düşünüyor musunuz? İran daha radikal hale gelecek mi, demokrasiye geçiş olacak mı, yoksa rejimin yeni atanan liderleri ABD ile bir anlaşmaya varacak mı?

        Mevcut durum oldukça değişken ve hızla gelişiyor, bu da kesin tahminlerde bulunmayı zorlaştırıyor. Bu olayların gidişatı belirsizliğini korurken, kuruluşumuz temel misyonunda kararlılığını sürdürüyor: İran'ın seküler bir cumhuriyete barışçıl bir geçişi savunmak.

        Bölge daha fazla istikrarsızlık veya diplomatik değişikliklerle karşı karşıya kalsa da, demokratik bir geleceğe olan bağlılığımız sarsılmazdır.

        REKLAM

        4-) Reza Pahlavi'nin İran'da gerçekten herhangi bir desteği var mı?

        Bağımsız ve güvenilir anketlerin olmaması nedeniyle İran'daki siyasi desteği doğru bir şekilde ölçmek doğası gereği zordur. Ancak, bizim değerlendirmemize göre, o, büyük ölçüde yabancı medya platformları tarafından büyütülen, sesini duyuran bir azınlığın desteğine sahiptir.

        Daha geniş muhalefet içinde, onu oldukça bölücü bir figür olarak görüyoruz.

        Onun, halk devrimi sırasında İran halkı tarafından ezici bir çoğunlukla reddedilen ve devrilen bir monarşiyi temsil ettiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, platformu İran'ın çeşitli etnik azınlıkları arasında son derece popüler değildir, bu da onu başarılı bir demokratik geçiş için gerekli olan yaygın ulusal birliği teşvik etmek için yetersiz kılar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 ilde operasyon: 65 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu