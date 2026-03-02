Canlı
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!

        Hem Konyaspor hem Juventus'a mağlup olan Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle yara sardı. Torino'da ağır mağlubiyet sonrasındaki zirve taşları yerine oturttu; Alanya galibiyeti takımı kenetledi.

        Giriş: 02.03.2026 - 11:52
        1

        Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de yoluna doludizgin giden Galatasaray geçen hafta üst üste kayıplar yaşamıştı. Eksik bir kadroyla gittiği Konya'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönen Cimbom, Torino'da da beklemediği bir skorla karşılaştı.

        2

        5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus karşısında 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar turu uzatmalarda geçmeyi başardı. Torino'da maçın ardından kritik bir zirve yaşandı ve etekteki taşlar masaya döküldü.

        3

        Futbolcular konakladıkları otelde gece yerel saatle 3'e kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi ve özeleştiri yaptılar. Hem bireysel hem takımın performansını değerlendiren Galatasaraylı yıldızlar birbirlerine söz verdiler ve zirveden kenetlenme çıktı.

        4

        Alanyaspor maçı öncesi tek antrenman yapabilen Cimbom reaksiyon vererek ayağa kalkmayı başardı. Devre arası transfer döneminde kafası karışan ve ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşünen Torreira golden sonra duygusal anlar yaşarken taraftarlara sarıldı.

        5

        Konyaspor deplasmanına gitmemesi sonrası hakkında spekülasyonlar çıkan Osimhen de maç sonunda aile vurgusu yaptı.

        6

        Her iki futbolcu da taraftar ve Galatasaray için her şeyi yapacaklarını dile getirirken sarı-kırmızılılar kritik fikstür öncesinde aile birlikteliğini yakaladı.

