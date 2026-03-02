Canlı
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 5.3'lük düşüşle başladı. 12 bin 987 puana kadar gerileyen endeks bu seviyeden gelen alımlarla sabah saatlerinde yeniden 13 bin 200 puanın üzerine çıktı. Günlük kayıp yüzde 3'lere geldi

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği operasyon Borsa İstanbul'un düşüşle açılmasına yol açtı.

        Geçen haftayı 13 bin 718 puandan kapatan BIST 100 endeksi güne yüzde 5.3'lük düşüşle 12.987 puandan başladı. Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 5.8'i buldu.

        Ancak sabah saatlerinde daha sonra gelen alımlarla BIST 100 13.280 puana geri çıktı. Günlük düşüş yüzde 3.2 oldu.

        BIST 100 ENDEKSİ

        Güncelleme 02/03/2026 10:14:06

        Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

        İran'ın söz konusu saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin yok edildiğini savunarak, savaş operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü ve tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

        BAKAN ŞİMŞEK: EKONOMİMİZ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz, ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir." ifadesini kullandı.

        AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI

        Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

        Borsa İstanbul AŞ de Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.

