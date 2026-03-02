Borsa İstanbul'da savaş düşüşü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği operasyon Borsa İstanbul'un düşüşle açılmasına yol açtı.

Geçen haftayı 13 bin 718 puandan kapatan BIST 100 endeksi güne yüzde 5.3'lük düşüşle 12.987 puandan başladı. Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 5.8'i buldu.

Ancak sabah saatlerinde daha sonra gelen alımlarla BIST 100 13.280 puana geri çıktı. Günlük düşüş yüzde 3.2 oldu.

BIST 100 ENDEKSİ 13.303,22 -3,02 Alış: 0,00

Satış: 0,00 Son Güncellenme Tarihi: 02/03/2026 10:14:06

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın söz konusu saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin yok edildiğini savunarak, savaş operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü ve tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.