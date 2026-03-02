Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burçin Terzioğlu: Duyduğumda şaşırdım - Magazin haberleri

        Burçin Terzioğlu: Duyduğumda şaşırdım

        Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, kariyeriyle ilgili kendisini şaşırtan bir detayı anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Duyduğumda şaşırdım"

        Burçin Terzioğlu, hem kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Henüz 4 yaşındayken oyunculuk yapmaya başlayan Terzioğlu, kariyerinde 40 yılı geride bıraktığını söyledi.

        'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Terzioğlu, "Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye'de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye'de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti" dedi.

        Burçin Terzioğlu, Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı 'Perihan Abla' dizisinde çocuk oyuncu olarak rol almıştı. Dizi, 1986 - 1988 yılları arasında yayınlanmıştı.

        REKLAM

        İşine olan tutkusunu da dile getiren Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Çalışmadığım dönemde kendimi biraz mutsuz hissediyorum. Çünkü set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, oraya büyüdüm. Ne kadar yorulsam, ne kadar söylensem de çok mutlu oluyorum sette.

        Oyuncu, canlandıracağı karakterleri seçerken nelere dikkat ettiğini belirterek, "Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanlara efekti benim için önemli. Şiddetin normalleştirilmediği hikâyeleri seçmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        45 yaşındaki Terzioğlu, "Genç görünmemin sebebi genetik ama kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Hayranlarım ‘Yaşlan be kadın’ diyorlar. Glüten, süt ürünü, şeker yemiyorum. Spor yaptığım için araya protein katıp akşamüstü yemeği bırakıyorum. Erken yatıp, erken kalkarım. Saat 22.30’da yatar, sabah da 06.00’da uyanırım. Uykuyu seviyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

        Terzioğlu ayrıca flörtöz biri olmadığını da belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda iki grup tekme tokat birbirine girdi: O anlar kamerada

        Beyoğlu'nda iki grup tekme tokat birbirine girdi: O anlar kamerada

        #Burçin Terzioğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı