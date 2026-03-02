Burçin Terzioğlu: Duyduğumda şaşırdım

Burçin Terzioğlu, hem kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Henüz 4 yaşındayken oyunculuk yapmaya başlayan Terzioğlu, kariyerinde 40 yılı geride bıraktığını söyledi.

'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Terzioğlu, "Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye'de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye'de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti" dedi.

Burçin Terzioğlu, Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı 'Perihan Abla' dizisinde çocuk oyuncu olarak rol almıştı. Dizi, 1986 - 1988 yılları arasında yayınlanmıştı.

İşine olan tutkusunu da dile getiren Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Çalışmadığım dönemde kendimi biraz mutsuz hissediyorum. Çünkü set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, oraya büyüdüm. Ne kadar yorulsam, ne kadar söylensem de çok mutlu oluyorum sette.