        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA: Dudak uçuklatan trafik cezası: 390 bin TL | Antalya haberleri

        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası: 390 bin TL!

        Antalya'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsünün 116 promil alkollü olduğu, ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici iptal edildiği belirlendi. Otomobil sürücüsüne 3. kez alkollü olarak araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, araç sahibine de 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 08:12
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza; Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı motosiklete çarptı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TEDAVİYE ALINDI

        İHA'daki habere göre Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        116 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu, ikinci kez alkollü yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulmuş olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

        ZİNCİRLEME CEZA: 390 BİN TL

        Otomobil sürücüsüne ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 150 Bin TL, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL para cezası uygulandı.

        "YENİ CEZALARDAN HABERİN YOK SANIRIM"

        Sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konuldu. Alkollü sürücü kesilen ceza karşısında şaşkına dönerken trafik polisi, "Yeni cezalardan haberin yok sanırım" cevabını verdi.

        "EHLİYETİNİZİ GERİ VERMEZLER"

        Trafik polisine ehliyetini ne zaman geri alacağını sorduğu trafik polisi ise "Sistemde 2032 yılında geri alabileceğiniz görülüyor. Ama ben ehliyetinizi geri vereceklerini zannetmiyorum. Yeni cezalarda üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalananın ehliyeti tamamen iptal ediliyor" dedi. Alkollü sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        #Antalya
