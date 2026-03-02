Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza; Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TEDAVİYE ALINDI

İHA'daki habere göre Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

116 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu, ikinci kez alkollü yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulmuş olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

ZİNCİRLEME CEZA: 390 BİN TL

Otomobil sürücüsüne ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 150 Bin TL, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL para cezası uygulandı.

"YENİ CEZALARDAN HABERİN YOK SANIRIM"

Sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konuldu. Alkollü sürücü kesilen ceza karşısında şaşkına dönerken trafik polisi, "Yeni cezalardan haberin yok sanırım" cevabını verdi.