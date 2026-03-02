ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu: İsmail Kaani ajan mı?
ABD-İsrail'in cumartesi sabahı İran'a yönelik düzenlediği saldırıdan Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yetkili öldürüldü. Saldırıdan kurtulan tek isim ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani oldu. Kaani'nin geçtiğimiz senelerde iki saldırıdan daha sağ çıkmasının ardından 'ajanlık' tartışmaları yeniden gündeme geldi
Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD-İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.
New York Times'ın operasyona ilişkin haberinde, CIA'in aylardır Hamaney'in hareketlerini takip ettiği ve istihbaratın İranlı yetkililerin cumartesi sabahı toplantı yapacağını öğrenmesiyle operasyonu başlattığı belirtildi. Bu toplantıda çok sayıda İranlı üst düzey isim bulunuyordu, ABD Başkanı Trump'ın iddiasında göre, 48 İranlı komutan öldürüldü.
SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM O OLDU
Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde İsrail'in iki saldırısında kurtulmuştu, bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.
Kaani, Eylül 2024'te İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlendiği operasyondan sağ kurtulmuştu. Nasrallah'ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani'nin nasıl kurtulduğu ise bilinmiyor.
Kaani'nin kurtulduğu bir diğer saldırı ise 2025'te İran-İsrail hattında yaşanan 12 günlük savaşta oldu. İsrail'in saldırılarında İran'ın üst düzey komuta kademesi hedef alınırken, Kaani'nin saldırıların dışında kalması dikkati çekmişti.
MOSSAD İDDİALARI REDDETMİŞTİ
O dönemde Kaani için 'ajan' iddiaları gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti. Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu. İranlı generalin İsrail istihbarat servisi tarafından taraf değiştirildiği yönündeki aylardır süren spekülasyonları reddetmişti.
KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI
Kaani, 2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak biliniyor.