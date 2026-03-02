ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu: İsmail Kaani ajan mı?

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD-İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.

New York Times'ın operasyona ilişkin haberinde, CIA'in aylardır Hamaney'in hareketlerini takip ettiği ve istihbaratın İranlı yetkililerin cumartesi sabahı toplantı yapacağını öğrenmesiyle operasyonu başlattığı belirtildi. Bu toplantıda çok sayıda İranlı üst düzey isim bulunuyordu, ABD Başkanı Trump'ın iddiasında göre, 48 İranlı komutan öldürüldü.

SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM O OLDU

Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde İsrail'in iki saldırısında kurtulmuştu, bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.

Kaani, Eylül 2024'te İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlendiği operasyondan sağ kurtulmuştu. Nasrallah'ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani'nin nasıl kurtulduğu ise bilinmiyor.