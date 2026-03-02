Canlı
        Bakan Bolat duyurdu: 3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat duyurdu: 3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirterek, "Her üç gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz" dedi

        Giriş: 02.03.2026 - 08:23
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu

        Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte; gelişmeler gümrük teşkilatımız tarafından anbean takip edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Her üç gümrük kapılarımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Bununla beraber, her üç gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3'üncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz. Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.

        "İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK"

        Bakan Bolat, ayrıca, "Ticaret Bakanlığımızın ilgili gümrük birimleri ile yapılan değerlendirmelerde; gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir. İlgili tüm kamu kurumlarımız arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış, personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir. Türkiye’nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye; güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı

