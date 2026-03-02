Borsada açığa satış kaldırıldı
Savaşın piyasalara etkisinin sınırlandırılması için Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklandı. Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ABD, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle piyasada oluşabilecek olağanüstü fiyat hareketleri ve manipülasyona karşı önlemler aldı.
Kuruldan yapılan açıklamada “Bölgemizde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.
Bu sebeple, 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar,
* Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
* Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek
uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.