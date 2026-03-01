İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı, bedel ödeyecekler!
İran dini lideri Hamaney'in İsrail ve ABD saldırılarında öldürülmesinin ardından İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump ve Netanyahu'ya seslendi, "Kırmızı çizgi aşıldı, bedel ödeyecekler. Hamaney'in yolunda devam edeceğiz" dedi. İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Laricani, "İran'in kalbini yaktılar, biz de İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız" dedi.
ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a başlattıkları operasyonda İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Hamaney'in ölümünün duyurulmasının ardından ilk açıklamayı İran hükümeti yaptı. İran hükümetinden yapılan açıklamada ise Hamaney'in İsrail ile ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağı ve bunun 'cezasız kalmayacağı' belirtildi. Açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin pişman edileceği de belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail ile bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatılacağı ve özellikle ABD ile mücadelenin sürdürüleceği duyurdu.
"HAMANEY'İN YOLUNDA DEVAM EDECEĞİZ"
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. Kalibaf, "Kırmızı çizgi aşıldı, bedel ödeyecekler. Hamaney'in yolunda devam edeceğiz" dedi.
Kalibaf, "Hamaney'in ölümü de dahil tüm senaryolara hazırlıklıydık" dedi.
"İSRAİL VE ABD'NİN KALBİNİ YIKACAĞIZ"
İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Laricani, "İran'in kalbini yaktılar, biz de İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız" dedi.
Laricani ayrıca geçici liderin seçilmesi için kurulun bugün toplanacağını, lider seçilene dek liderlik konseyinin görev yapacağını söyledi.