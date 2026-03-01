Canlı
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit

        ABD Başkanı Trump, İran'ın misillemede bulunması ihtimaline karşı uyarıda bulundu. ABD Başkanı "Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur" tehdidinde bulundu

        Giriş: 01.03.2026 - 08:29
        Trump'tan İran'a yeni tehdit

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı üçüncü açıklamada İran'a yeni bir tehditte bulundu. Trump, "Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD saldırılarına misillemede bulunması halinde, İran'ı "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" vuracaklarını söyledi.

        Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "İran az önce bugün çok sert bir şekilde vuracaklarını, daha önce hiç vurulmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "ANCAK BUNU YAPMASALAR İYİ OLUR, ÇÜNKÜ EĞER YAPARLARSA, BİZ DE ONLARI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇLE VURACAĞIZ!" dedi.

        "İRAN'IN ANLAŞMA NİYETİ YOK" DEMİŞTİ

        Trump, dün akşam İsrail basınına yaptığı açıklamada, "İran anlaşmaya çok yaklaştı sonra geri adım attı. Şu an anlaşmak için gerçek bir niyeti yok." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Başkanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve fikir birliğine vardıklarını belirtti. Donald Trump, "Bu savaştan kurtulmanın birçok yolu var ve istediğim zaman süreyi uzatabilir veya kısaltabilirim." şeklinde konuşmuştu.

