        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye arabuluculuğa hazırdır | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Türkiye arabuluculuğa hazırdır

        Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, tüm taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" ibaresini kullandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 17:00
        Açıklama şöyle:

        "İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

        Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

        Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

        İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

