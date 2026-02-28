İsrail İran'a saldırdı: Tahran'da patlama sesleri

Trump: Büyük çaplı operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: Kısa bir süre önce ABD, İran'a büyük çaplı bir askeri operasyon başlattı. Amacımız, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır
ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı.
İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'ı hava saldırılarıyla vurdu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, "Bu önleyici bir saldırı" açıklamasını yaptı.
