İsrail İran'a saldırdı: Tahran'da patlama sesleri

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı.

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'ı hava saldırılarıyla vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, "Bu önleyici bir saldırı" açıklamasını yaptı.

Tüm gelişmeler an be an Habertürk'te...

10:32 28/02/2026 Trump: Büyük çaplı operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: Kısa bir süre önce ABD, İran'a büyük çaplı bir askeri operasyon başlattı. Amacımız, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:29 28/02/2026 ABD: Askeri noktaları hedef alır ABD'li yetkili: Sadece askeri noktaları hedef alıyoruz Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:23 28/02/2026 İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:21 28/02/2026 ABD: İran'a saldırılarımızı hava ve deniz yoluyla gerçekleştirdik ABD yetkilisi: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hava ve deniz yoluyla gerçekleştirildi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:20 28/02/2026 İran: Ezici bir misilleme yapacağız İranlı üst düzey yetkili: Tahran bu saldırılara ezici bir cevap verecek. Misillemeye hazırlanıyoruz Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

10:15 28/02/2026 Tebriz'de patlama İran'ın Tebriz kentinde patlamalar meydana geldi. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:10 28/02/2026 Tahran halkı kenti terk ediyor Reuters: Başkent Tahran'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Tahran halkı kenti terk ediyor Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:07 28/02/2026 İran'ın hava sahası kapatıldı İran'ın hava sahası kapatıldı, Irak'ın Erbil Havaalanı da yerel yönetim tarafından kapatıldı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:04 28/02/2026 İran'ın dört kentinde daha patlama sesleri İran'ın diğer dört kenti; İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta patlamalar duyuldu Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

10:00 28/02/2026 Mehrabad Havaalanı'na saldırı İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı kısımlarında patlama sesleri duyuldu. Mehrabad Havaalanı hedef alındı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

09:59 28/02/2026 Tahran'ın altyapısında ciddi sorunlar yaşanıyor İran: Tahran'ın doğu ve batı kesiminde telefonlar hatları kesildi, internet bağlantıları zayıfladı Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:56 28/02/2026 İsrail: ABD ile koordineli ilerliyoruz İsrailli yetkililer: ABD ile koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyoruz. Operasyon aylar önce planlandı ve saldırı tarihi haftalar önce belliydi Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:55 28/02/2026 "Hamaney Tahran'da değil" İran: İran lideri Hamaney Tahran'da değil, güvenli bir lokasyonda Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:48 28/02/2026 Tahran'ın merkezinde panik Tahran'ın merkezinde bir patlama daha meydana geldi. Reuters haber ajansına göre insanlar sokakta panik içinde kaçmaya başladı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:44 28/02/2026 İsrail hava sahasını sivil uçuşlara kapattı İsrail, sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını duyurdu. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

REKLAM

09:34 28/02(2026 İsrail'de sosyal hayat askıya alındı İsrail ordusu, ülkede "eğitim faaliyetleri, toplantılar ve işyerleri yasağı" ilan etti. Ordu, "temel sektörlerin" bu yasağın dışında tutulduğunu belirtti. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:30 28/02/2026 Tahran'da üç noktada patlama Tahran'da üç noktada patlama meydana geldi. Pasteur Caddesi, Üniversite Caddesi ve Jomhouri Bölgesi civarında yoğun duman yükseliyor. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:25 28/02/2026 İsrail'de hava saldırısı sirenleri çalıyor İsrail ordusu, "halkı İsrail'e füze saldırısı olasılığına hazırlamak için" ülke genelinde hava saldırısı sirenlerini koruyucu olarak çaldığını açıkladı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

09:24 28/02/2026 İsrail Tahran'ı vurdu İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Tahran'dan dumanlar yükseliyor. İsrail tarafı bu saldırının 'önleyici bir saldırı' olduğunu açıkladı. Paylaş facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

copy

Ayrıntılar geliyor...