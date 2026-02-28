Canlı
        Haberler Dünya İsrail İran'a saldırdı: Tahran'da patlama sesleri | Dış Haberler

        İsrail İran'a saldırdı: Tahran'da patlama sesleri

        İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulurken, İsrail'den "İran'a 'önleyici bir saldırı' başlattık" açıklaması yapıldı. Tahran'a saldırının ardından İsrail tarafından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta da patlamalar duyuldu. İran lideri Hamaney'in Tahran'da olmadığı, güvenli bir lokasyonda bulunduğu duyuruldu. İsrail'in saldırı noktalarında Hamaney'in ofisi, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve istihbarat binaları bulunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 09:32 Güncelleme:
        İsrail İran'a saldırdı

        ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı.

        İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'ı hava saldırılarıyla vurdu.

        İsrail Savunma Bakanı Katz, "Bu önleyici bir saldırı" açıklamasını yaptı.

        Tüm gelişmeler an be an Habertürk'te...

        Trump: Büyük çaplı operasyon başlattık

        ABD Başkanı Trump: Kısa bir süre önce ABD, İran'a büyük çaplı bir askeri operasyon başlattı. Amacımız, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır

        ABD: Askeri noktaları hedef alır

        ABD'li yetkili: Sadece askeri noktaları hedef alıyoruz

        İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

        İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi.

        ABD: İran'a saldırılarımızı hava ve deniz yoluyla gerçekleştirdik

        ABD yetkilisi: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hava ve deniz yoluyla gerçekleştirildi.

        İran: Ezici bir misilleme yapacağız

        İranlı üst düzey yetkili: Tahran bu saldırılara ezici bir cevap verecek. Misillemeye hazırlanıyoruz

        Tebriz'de patlama

        İran'ın Tebriz kentinde patlamalar meydana geldi.

        Tahran halkı kenti terk ediyor

        Reuters: Başkent Tahran'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Tahran halkı kenti terk ediyor

        İran'ın hava sahası kapatıldı

        İran'ın hava sahası kapatıldı, Irak'ın Erbil Havaalanı da yerel yönetim tarafından kapatıldı.

        İran'ın dört kentinde daha patlama sesleri

        İran'ın diğer dört kenti; İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta patlamalar duyuldu

        Mehrabad Havaalanı'na saldırı

        İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı kısımlarında patlama sesleri duyuldu. Mehrabad Havaalanı hedef alındı.

        Tahran'ın altyapısında ciddi sorunlar yaşanıyor

        İran: Tahran'ın doğu ve batı kesiminde telefonlar hatları kesildi, internet bağlantıları zayıfladı

        İsrail: ABD ile koordineli ilerliyoruz

        İsrailli yetkililer: ABD ile koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyoruz. Operasyon aylar önce planlandı ve saldırı tarihi haftalar önce belliydi

        "Hamaney Tahran'da değil"

        İran: İran lideri Hamaney Tahran'da değil, güvenli bir lokasyonda

        Tahran'ın merkezinde panik

        Tahran'ın merkezinde bir patlama daha meydana geldi. Reuters haber ajansına göre insanlar sokakta panik içinde kaçmaya başladı.

        İsrail hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

        İsrail, sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını duyurdu.

        İsrail'de sosyal hayat askıya alındı

        İsrail ordusu, ülkede "eğitim faaliyetleri, toplantılar ve işyerleri yasağı" ilan etti. Ordu, "temel sektörlerin" bu yasağın dışında tutulduğunu belirtti.

        Tahran'da üç noktada patlama

        Tahran'da üç noktada patlama meydana geldi. Pasteur Caddesi, Üniversite Caddesi ve Jomhouri Bölgesi civarında yoğun duman yükseliyor.

        İsrail'de hava saldırısı sirenleri çalıyor

        İsrail ordusu, "halkı İsrail'e füze saldırısı olasılığına hazırlamak için" ülke genelinde hava saldırısı sirenlerini koruyucu olarak çaldığını açıkladı.

        İsrail Tahran'ı vurdu

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Tahran'dan dumanlar yükseliyor. İsrail tarafı bu saldırının 'önleyici bir saldırı' olduğunu açıkladı.

        Ayrıntılar geliyor...

