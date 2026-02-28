8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün Ege ve Akdeniz dışındaki 5 bölgemizde yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. "Sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 8 kentimiz ise şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.
İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu
İZMİR: 13, Az bulutlu
BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA: 11, Parçalı bulutlu
ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu
HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
AMASYA: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON: 9, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 4, Çok bulutlu
VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 8, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu