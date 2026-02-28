Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

REKLAM

İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu İZMİR: 13, Az bulutlu BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA: 11, Parçalı bulutlu ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı REKLAM KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı