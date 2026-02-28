Canlı
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Hava durumu İstanbul, bugün hava nasıl, sıcaklık kaç derece | Son dakika haberleri

        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün Ege ve Akdeniz dışındaki 5 bölgemizde yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. "Sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 8 kentimiz ise şöyle...

        Giriş: 28.02.2026 - 07:02
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

        Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

        İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

        KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu

        İZMİR: 13, Az bulutlu

        BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu

        KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MANİSA: 11, Parçalı bulutlu

        ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu

        HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        AMASYA: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TOKAT: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON: 9, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ERZURUM: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 4, Çok bulutlu

        VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 8, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

