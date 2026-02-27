Canlı
        SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest | Son dakika haberleri

        Şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü'nün ifadesi alındı. Adli Tıp'ta testlerinin yapılmasının ardından, dosya üzerinden adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Görgülü, karakola giderek imza verme yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 27.02.2026 - 11:48
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alınmıştı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan şarkıcı Edis’in ifadesi alındı. Adli Tıp’ta yapılan testlerinin ardından karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

