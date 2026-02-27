Şarkıcı Edis Görgülü adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü'nün ifadesi alındı. Adli Tıp'ta testlerinin yapılmasının ardından, dosya üzerinden adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Görgülü, karakola giderek imza verme yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 27.02.2026 - 11:48 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alınmıştı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan şarkıcı Edis’in ifadesi alındı. Adli Tıp’ta yapılan testlerinin ardından karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ