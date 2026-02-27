Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı

Pek çok dizi ve filmde rol alan Mahir Günşiray, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yeşilçam oyuncularından Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, ev kavramının kendisi için karışık olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Annem babam ayrı olduğu için ev kavramım benim biraz karışık. Göçebe bir ruhum var. Hatta bir buçuk yaşında evden kaçmışım. Ev benim için genellikle kaçtığım yer. Yaşım geçtikçe evimi daha çok sevmeye başladım" dedi.

Babaannesi ve anneannesinin kendisini büyüttüğünü belirten Günşiray, 2008'de hayatını kaybeden babası Orhan Günşiray'dan da bahsetti. Usta oyuncu, "Babam Orhan Günşiray, 1960’larda aynı anda dört film çeken, halk tarafından çok sevilen bir yıldızdı. O dönem zaten oyuncuya göre senaryo yazılıyordu. Tabi evini de çok çalıştığı için ihmal eden bir adamdı" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Mahir Günşiray, çocukluğunun büyük bir bölümünün setlerde geçtiğini ifade etti. Oyuncu, 5 yaşındayken ilk filmi "Oğlum Oğlum"da babası ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçtiğini söyledi.