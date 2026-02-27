Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı - Magazin haberleri

        Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı

        Ünlü oyuncu Mahir Günşiray, bir süredir meslektaşı Hatice Aslan ile aşk yaşadığını duyurdu. Günşiray, yollarının 40 yıl sonra kesiştiği Aslan ile aşklarının nasıl başladığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 15:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk itirafı

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Mahir Günşiray, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yeşilçam oyuncularından Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, ev kavramının kendisi için karışık olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Annem babam ayrı olduğu için ev kavramım benim biraz karışık. Göçebe bir ruhum var. Hatta bir buçuk yaşında evden kaçmışım. Ev benim için genellikle kaçtığım yer. Yaşım geçtikçe evimi daha çok sevmeye başladım" dedi.

        Mahir Günşiray
        Mahir Günşiray

        Babaannesi ve anneannesinin kendisini büyüttüğünü belirten Günşiray, 2008'de hayatını kaybeden babası Orhan Günşiray'dan da bahsetti. Usta oyuncu, "Babam Orhan Günşiray, 1960’larda aynı anda dört film çeken, halk tarafından çok sevilen bir yıldızdı. O dönem zaten oyuncuya göre senaryo yazılıyordu. Tabi evini de çok çalıştığı için ihmal eden bir adamdı" dedi.

        Orhan Günşiray
        Orhan Günşiray
        REKLAM

        Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Mahir Günşiray, çocukluğunun büyük bir bölümünün setlerde geçtiğini ifade etti. Oyuncu, 5 yaşındayken ilk filmi "Oğlum Oğlum"da babası ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçtiğini söyledi.

        Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, "Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların ben de çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım" itirafında bulundu.

        Claude Leon Günşiray
        Claude Leon Günşiray

        Son zamanlarda aşık hissetiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı.

        Hatice Aslan
        Hatice Aslan

        Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu ve 40 yıl boyunca hiç görüşmediklerini belirten usta oyuncu, ilişkilerinin nasıl başladığını da şu sözlerle anlattı: Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenli teknemin olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı.

        #Mahir Günşiray
        #hatice aslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!