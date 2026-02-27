Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı
Ünlü oyuncu Mahir Günşiray, bir süredir meslektaşı Hatice Aslan ile aşk yaşadığını duyurdu. Günşiray, yollarının 40 yıl sonra kesiştiği Aslan ile aşklarının nasıl başladığını anlattı
Pek çok dizi ve filmde rol alan Mahir Günşiray, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yeşilçam oyuncularından Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, ev kavramının kendisi için karışık olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Annem babam ayrı olduğu için ev kavramım benim biraz karışık. Göçebe bir ruhum var. Hatta bir buçuk yaşında evden kaçmışım. Ev benim için genellikle kaçtığım yer. Yaşım geçtikçe evimi daha çok sevmeye başladım" dedi.Mahir Günşiray
Babaannesi ve anneannesinin kendisini büyüttüğünü belirten Günşiray, 2008'de hayatını kaybeden babası Orhan Günşiray'dan da bahsetti. Usta oyuncu, "Babam Orhan Günşiray, 1960’larda aynı anda dört film çeken, halk tarafından çok sevilen bir yıldızdı. O dönem zaten oyuncuya göre senaryo yazılıyordu. Tabi evini de çok çalıştığı için ihmal eden bir adamdı" dedi.Orhan Günşiray
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Mahir Günşiray, çocukluğunun büyük bir bölümünün setlerde geçtiğini ifade etti. Oyuncu, 5 yaşındayken ilk filmi "Oğlum Oğlum"da babası ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçtiğini söyledi.
Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, "Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların ben de çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım" itirafında bulundu.Claude Leon Günşiray
Son zamanlarda aşık hissetiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı.Hatice Aslan
Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu ve 40 yıl boyunca hiç görüşmediklerini belirten usta oyuncu, ilişkilerinin nasıl başladığını da şu sözlerle anlattı: Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenli teknemin olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.