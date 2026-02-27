ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, kritik personel harici çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

REKLAM

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Büyükelçi: Bir an önce ülkeyi terk edin

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti.