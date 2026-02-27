Canlı
        Haberler Dünya ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, kritik personel harici çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, kritik personel harici çalışanların ülkeyi terk etmesine izin verdi

        ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle" kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi. Büyükelçi Huckabee'nin çalışanlara, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" maili attığı ABD medyasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:12
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor

        ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

        Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

        Büyükelçi: Bir an önce ülkeyi terk edin

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

        New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti.

        Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

        Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

        Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

