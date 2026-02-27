İstanbul'da kan donduran olay, dün saat 17.45 sıralarında, Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

BAŞINA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE YIĞILDI

DHA'daki habere göre tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı.

Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan Barış K. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜÇÜNÜN DE SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.