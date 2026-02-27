Canlı
        SON DAKİKA: Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!

        İstanbul Sultangazi'de, boşanma aşamasında olduğu eşini, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören 46 yaşındaki Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Aynı yaştaki Barış K., başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:31
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        İstanbul'da kan donduran olay, dün saat 17.45 sıralarında, Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi.

        BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        Edinilen bilgiye göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

        BAŞINA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı.

        Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

        Ağır yaralanan Barış K. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÜÇÜNÜN DE SUÇ KAYDI VAR

        Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

