Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik

Dünya, ABD-İran hattındaki gelişmeleri takip ederken bu sabah gözler Pakistan-Afganistan sınırına kilitlendi. Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nda gece boyu süren saldırıların ardından Pakistan açıkça savaş ilan etti.

Pakistan Savunma Bakanı Asif, "Sabrımız tükendi, Afganistan'a açık savaş ilan ettik" diyerek savaş ilanını duyurdu. Asif, "NATO güçlerinin çekilmesiyle Afganistan'da barış bekleniyordu. Ancak Taliban Afganistan'ı Hindistan'ın kolonisi haline geldi" dedi.

KABİL'E SALDIRI

Pakistan güvenlik güçleri, Kabil'de gerçekleşen hava saldırısının görüntülerini paylaştı.

PAKİSTAN: AFGAN TARAFINDAN 133 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

PAKİSTAN: ARAMIZDA AÇIK SAVAŞ VAR Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı. REKLAM Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti. Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı. TALİBAN: 55 PAKİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Kabil, Kandahar ve Paktia'nın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi. Pakistanlı güvenlik yetkilileri tarafından paylaşılan videolarda, sınır hattı boyunca gece karanlığında açılan ateşin ışık parlamaları ve ağır topçu ateşi sesleri duyuldu. Kabil'e yönelik saldırıları gösterdiği belirtilen bir başka videoda ise iki noktadan yükselen yoğun siyah duman bulutları ve başkentin bir bölümünde büyük bir yangın görüldü.

Pakistan Hükümeti Sözcüsü Mosharraf Zaidi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Afganistan'daki hedeflere yönelik Pakistan karşı saldırıları sürüyor" dedi ve bu adımı "nedensiz Afgan saldırılarına" verilen bir yanıt olarak tanımladı. Taliban Sözcüsü Mücahid ise 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 19 mevzinin ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca Nangarhar vilayetinde sekiz Taliban savaşçısının öldüğünü, 11’inin yaralandığını ve 13 sivilin yaralandığını ifade etti. BM GENEL SEKRETERİ: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Guterres adına yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, Afganistan'daki fiili güvenlik güçleri ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır ötesi çatışmalara ilişkin haberleri endişeyle takip etmektedir." ifadesi kullanıldı. Genel Sekreter'in, ilgili tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.