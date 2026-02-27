Clinton Epstein soruşturmasında ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı: "Trump'ın eylemlerini örtbas etmek için"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Jeffrey Esptein hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Kongre'de verdiği ifadede Cumhuriyetçi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerini örtbas etmek ve dikkati başka yöne çekmekle suçladı.

Eski dışişleri bakanı, öfkeli konuşmasında söz konusu oturumu "partizan bir siyasi tiyatro" ve "Amerikan halkına hakaret" olarak nitelendirdi. Epstein ile hiçbir zaman tanışmadığı yönündeki ısrarını yineledi.

"HİÇBİR BİLGİYE SAHİP OLMADIĞIMI BİLMENİZE RAĞMEN"

Clinton, basına kapalı ifadesinde paylaştığı notlara göre şöyle dedi:

"Soruşturmanıza yardımcı olacak hiçbir bilgiye sahip olmadığımı gayet iyi bilmenize rağmen, Başkan Trump'ın eylemlerinden dikkati başka yöne çekmek ve bunları örtbas etmek için, meşru yanıt çağrılarına rağmen beni ifade vermeye zorladınız."

Clinton'ın bu çıkışı, bugün eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da ifade vereceği oturumun ilk gününde geldi. Duruşma, çiftin New York eyaletinin kuzeyindeki Chappaqua'daki evlerinin yakınındaki bir sanat merkezinde gerçekleştiriliyor.

Clinton çifti, komitenin Cumhuriyetçi başkanı James Comer'ın celbine uymadıkları takdirde Kongre'ye itaatsizlikle suçlanabilecekleri tehdidi üzerine ifade vermeyi kabul etti. "TRUMP'IN İSMİ BİNLERCE KEZ GEÇİYOR" VURGUSU Clinton konuşmasında süreci, "gerçeği ve mağdur ile hayatta kalanlar için adaleti aramak yerine, bir siyasi partiyi ve bir kamu görevlisini korumak üzere tasarlanmış" olarak sert sözlerle eleştirdi. Kendi kariyerinde insan ticaretiyle mücadele kampanyalarına atıf yaparak şunları ekledi: "Eğer bu komite Epstein'in insan ticareti suçları hakkındaki gerçeği öğrenme konusunda ciddi olsaydı, mevcut başkanımızın dosyalarda on binlerce kez adının geçmesiyle ilgili soruları basın toplantılarında dolaylı biçimde yöneltmek yerine, kendisine yemin altında doğrudan sorardı." dedi. Clinton, "Çoğunluk gerçekten ciddi olsaydı, bu operasyonlarla vakit kaybetmezdi. Yapılması gereken çok şey var. Neler saklanıyor? Kim korunuyor? Ve neden bu örtbas?" dedi. Komite ifadesinin ardından dışarıda gazetecilere açıklama yapan Clinton, ifadenin kamuya açık olmasını tercih edeceğini ancak üzerinde uzlaşılan kuralların komite tarafından hiçe sayılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.