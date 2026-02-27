Canlı
        Son dakika: Meteoroloji'den 31 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var - 27 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den 31 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 31 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu; iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Karadeniz, Akdeniz ve güney Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 07:21
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Güneşli 14°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli

        Ağrı

        Karlı -2°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

