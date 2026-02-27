Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam UEFA finansal raporu açıklandı: Süper Lig ne durumda? - İş-Yaşam Haberleri

        UEFA finansal raporu açıklandı: Süper Lig ne durumda?

        UEFA'nın finansal raporuna göre Türk kulüpleri ticari gelirde Avrupa'nın zirvesine yaklaşırken, yayın ve UEFA gelirlerinde büyük liglerin gerisinde kaldı. Raporda enflasyon muhasebesinin etkisi de vurgulandı. Galatasaray 280 milyon euro gelirle Avrupa'da 23. sıraya yükseldi. Ligin net öz sermaye zararı ise 275 milyon euroya ile Türkiye'yi 55 ülke arasında son sıraya taşıdı

        Giriş: 27.02.2026 - 07:03
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        UEFA, futbol kulüplerinin 2024/2025 sezonunu kapsayan mali raporunu yayınladı. Raporda Süper Lig kulüpleriyle ilgili dikkat çeken rakamlar yer aldı.

        Rapor, 2024'ün kesinleşmiş ve 2025 yılına dair açıklanmış finansal raporlar derlenerek oluşturuldu.

        EN YÜKSEK GELİRİ OLAN 25 KULÜP ARASINDA SADECE GALATASARAY VAR

        En yüksek geliri olan 25 kulüp arasına Türkiye'den sadece Galatasaray girdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen rapora göre 3 sıra yükselerek 23. sırada yer buldu. Galatasaray'ın geliri yüzde 13 artışla 249 milyon eurodan 280 milyon euroya yükseldi.

        Fenerbahçe de gelirlerini en çok yükselten kulüpler arasında. En hızlı yükseliş gösteren kulüpler Crystal Palace, Nottingham Forest, Benfica ve Fenerbahçe oldu. Bu kulüplerin hepsi genel gelir sıralamasında en az on sıra yükseldi.

        Fenerbahçe'nin toplam geliri 220 milyon euro olurken, Beşiktaş'ın geliri ise 150 milyon euro seviyesinde.

        Türk kulüplerinin toplam geliri, yüzde 64 artışla 877 milyon euroya ulaştı. Gişe gelirlerinde yüzde 69 artışla 147 milyon euro gelir oluştu. (Ülke sıralamasında 7.) Yerel yayın geliri, 80 milyon euro oldu. (Ülke sıralamasında 10.) UEFA gelirleri, 65 milyon euro ile toplam gelirin sadece yüzde 7'sini oluşturdu. (Ülke sıralamasında 9.)

        .png
        .png

        TİCARİ GELİRLERİN PAYI ZİRVEDE

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam gelirleri içerisinde ticari gelirlerin payı, tüm Avrupa kulüplerinin üzerinde paya sahip durumda.

        Avrupa kulüplerinin tamamına bakıldığında ticari gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payı ortalama yüzde 42. Galatasaray yüzde 57 ile zirvede yer alırken, Fenerbahçe yüzde 55, Beşiktaş ise yüzde 53 ile takip etti. Kulüplerimizin arkasından yüzde 50'lik payla Manchester City geliyor.

        Ticari gelirler, sponsorluk, mağazacılık ve ürün satışları, maç günü harici tesis gelirleri, üyelik gelirleri, özel turnuva gelirleri gibi kalemleri içeriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'unu forma üreticisiyle yapılan anlaşmalar, forma satışları ve mağazacılık faaliyetlerinden elde ediyor.

        Bilet gelirleri, Avrupa kulüplerinin toplam geliri içerisinde ortalama yüzde 20 pay alıyor. Fenerbahçe, yüzde 29 ile bu alanda en yüksek paya sahip 2. kulüp. Celtic yüzde 35 ile ilk sırada bulunuyor. Marsilya da Fenerbahçe gibi yüzde 29'luk paya sahip.

        ENFLASYON MUHASEBESİ DETAYI

        UEFA, ticari gelirlerdeki olağanüstü artışta Türkiye'de uygulanan enflasyon muhasebesinin de etkili olduğunu aktardı. Türk kulüplerinin dikkate alınan raporlarda vergi öncesi 94 milyon euro kar açıklayıp, önceki yıla göre 313 milyon euroluk gelir artırsa da bu durumun enflasyon muhasebesinden etkilendiği belirtildi. 192 milyon euroluk tek seferlik defter kazancının rakamlarda iyileşme sağladığı ifade edildi.

        .png
        .png

        YAYIN GELİRLERİNDE BÜYÜK FARK

        Yerel yayın gelirlerine bakıldığında Süper Lig, 5 büyük ligin oldukça gerisinde yer alıyor. 2024 rakamlarının paylaşıldığı rapora göre Süper Lig kulüplerinin kasasına 80 milyon euro girdi. Bu rakam Premier Lig'de 3,4 milyar euro, İsapnya'da 1,3 milyar euro, Almanya ve İtalya'da 1,1 milyar euro seviyesinde.

        Premier Lig kulüpleri bu alanda zirvede yer alırken, başarıya göre, bir kulüp 100 ila 200 milyon euro civarında gelir elde ediyor. Süper Lig'in toplamı Premier Lig'de bir kulübün aldığı ortalama meblağın neredeyse yarısı kadar.

        .png
        .png

        UEFA GELİRİ DE CAN YAKIYOR

        UEFA'nın dağıttığı başarı ödüllerine bakıldığında da Türk kulüpleri kötü durumda. 2024'te Süper Lig kulüpleri, bu kalemden toplam 65 milyon euro gelir elde etti. 5 büyük lig, 228 ila 476 milyon euro arası kazandı.

        .png
        .png

        GELİRİN YÜZDE 69'U MAAŞ HARCAMASINA

        Kulüplerin maaş bütçesi, önceki döneme göre yüzde 28 artarak 605 milyon euro oldu. Maaş gideri, toplam gelirlerin yüzde 69'una denk geliyor. Bu alanda Süper Lig, Avrupa'da 6. sırada yer aldı.

        Galatasaray, 178 milyon euro maaş gideriyle en çok maaş ödeyen 25. kulüp konumunda. Diğer kulüplerin rakamları raporda paylaşılmadı.

        Süper Lig, yüzde 29 ile maaş giderlerinin en çok arttığı lig oldu. Yunanistan yüzde 27 ile takip etti.

        Operasyonel faaliyet giderleri, yüzde 88'lik yükselişle 339 milyon euroya yükseldi.

        Net transfer geliri, eksi 20 milyon euro olurken Türkiye bu alanda 55 ülke arasında 51. sırada yer aldı.

        Net öz sermaye zararı 275 milyon euro oldu ve Türkiye 55 ülke arasında sonuncu sıraya yerleşti. Süper Lig kulüpleri'nin 14'ü eksi öz sermayeyle rapor yılını bitirdi ve Süper Lig, Avrupa ligleri arasında en çok zarar eden kulübün yer aldığı lig oldu.

        Kulüplerin brüt banka borçları bir önceki yıla göre 333 milyon euro azalarak 396 milyon euroya düştü. Takımların toplam kadro maliyetleri, 204 milyon euro artarak 417 milyon euroya ulaştı.

        FORMA SPONSORLARININ YÜZDE 89'U YERLİ

        Forma sponsorluklarının yüzde 11'i yabancı, yüzde 89'u yerli kaynaklı. En fazla yabancı sponsor bulunması açısından Süper Lig kulüpleri 55 ülke arasında 39. konumda yer aldı.

        .png
        .png

        ZİRVEDE REAL MADRİD VAR

        UEFA, üst lig kulüplerinin toplam gelirlerinin 2025'in kesin finansal sonuçlarının belli olmasıyla 30 milyar euroyu aşmasını bekliyor. 10 milyar barajı 2007'de, 20 milyar barajı ise 2017'de aşılmıştı.

        Ticari gelirlerin 2025'te 10 milyar euroyu aşması bekleniyor. TV gelirlerinin düşük büyümeyle seyrettiği, gelirin ürün satışlarındaki yüzde 20'lik yükselişle telafi edildiği belirtildi.

        Rapora göre 2025'te en yüksek elde eden kulüp 1 milyar 184 milyon euro ile İspanya'dan Real Madrid oldu.

