Forbes listeyi güncelledi: Zirve değişmedi!İşe Türkiye'nin en zengin 10 insanı
Forbes, merakla benlenen "Türkiye'nin En Zenginleri" listesini yayımladı. Murat Ülker'in 5,3 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdürdüğü listede, özellikle savunma sanayii ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan isimler dikkat çekti. İşte Forbes'un listesine göre Türkiye'nin en zengin ilk 10 ismi ve servetleri…
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi. Savunma sanayiinden enerjiye, teknolojiden inşaata kadar pek çok sektörden dev isimlerin yer aldığı listenin başında yine Murat Ülker yer aldı. Savunma sanayisindeki çalışmalarıyla öne çıkan Selçuk Bayraktar da 2,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 9. ismi oldu. İşte Forbes’un listesine göre Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi ve servetleri…
1- Murat Ülker: 5,3 milyar dolar
2- Şaban Cemil Kazancı: 5,1 milyar dolar
3- Erman Ilıcak: 3,7 milyar dolar
4- Feridun Geçgel: 3,4 milyar dolar
5- Ferit Faik Şahenk: 3,1 milyar dolar
6- Semahat Sevim Arsel: 3,1 milyar dolar
7- Filiz Şahenk: 2,9 milyar dolar
8- Mustafa Rahmi Koç: 2,7 milyar dolar