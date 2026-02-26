Forbes listeyi güncelledi: Zirve değişmedi!İşe Türkiye'nin en zengin 10 insanı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi. Savunma sanayiinden enerjiye, teknolojiden inşaata kadar pek çok sektörden dev isimlerin yer aldığı listenin başında yine Murat Ülker yer aldı. Savunma sanayisindeki çalışmalarıyla öne çıkan Selçuk Bayraktar da 2,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 9. ismi oldu. İşte Forbes’un listesine göre Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi ve servetleri…