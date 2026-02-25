HT Spor'un otomotiv sektörünün nabzını tutan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, bu yıl yeni modeller ile birlikte satışları artırmak istediklerini söyledi.

Maxus markasının pick-up modelini yıl içinde Türkiye'ye getireceklerini ilk kez OtoSpor canlı yayında Yiğitcan Yıldız'a açıklayan Sakarya, modelin Türkiye'ye özel bir versiyonunun olacağını söyledi.

Sakarya, "İlk etapta 4x4 çeker sistemine sahip versiyon gelecek. Ekim ayında bu modeli satışa sunmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde 4x2 versiyon da gelecek. Normalde bu modelin Avrupa ve Türkiye için 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV'ye girecek bu versiyonu Türkiye'ye özel üretecek" dedi.

Maxus'un pick-up modeli, 215 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motora sahip. Aracın çekme kapasitesi ise 3 bin 500 kg olarak açıklanıyor.

REKLAM

Sakarya'nın verdiği bilgiye göre, Maxus'un küçük boy bir dizel motorlu panelvanı da Türkiye'ye gelecek.

SATIŞLARI 3 KAT ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Öte yandan, SAIC bünyesindeki MG'nin yeni modelleri ile birlikte satış hedeflerini yukarı yönlü güncellediklerini de aktaran Sakarya, "MG'nin satışları mevzuat değişiklikleri sebebiyle 16 bin adetlerden geçen yıl 2 bin adetlere kadar geriledi. Yeni hibrit modellerin de katkısıyla bu yıl satışlarımızı 3 kat artırmak ve 6 bin adede ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.