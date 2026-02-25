Canlı
        Maxus'tan Türkiye'ye özel düşük ÖTV'li pick-up model - Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya OtoSpor'da açıkladı

        Çinli markadan Türkiye'ye özel düşük ÖTV'li pick-up model

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'un bu haftaki konuğu Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya oldu. Çinli ticari araç üreticisi Maxus'un pick-up modelini yıl içinde Türkiye'ye getireceklerini ilk kez OtoSpor canlı yayınında açıklayan Sakarya, "İlk etapta 4x4 çeker sistemine sahip versiyon gelecek. Ekim ayında bu modeli satışa sunmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde 4x2 versiyon da gelecek. Normalde bu modelin 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV'ye girecek bu versiyonu Türkiye'ye özel üretecek" dedi

        Giriş: 25.02.2026 - 13:06
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor

        HT Spor'un otomotiv sektörünün nabzını tutan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, bu yıl yeni modeller ile birlikte satışları artırmak istediklerini söyledi.

        Maxus markasının pick-up modelini yıl içinde Türkiye'ye getireceklerini ilk kez OtoSpor canlı yayında Yiğitcan Yıldız'a açıklayan Sakarya, modelin Türkiye'ye özel bir versiyonunun olacağını söyledi.

        Sakarya, "İlk etapta 4x4 çeker sistemine sahip versiyon gelecek. Ekim ayında bu modeli satışa sunmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde 4x2 versiyon da gelecek. Normalde bu modelin Avrupa ve Türkiye için 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV'ye girecek bu versiyonu Türkiye'ye özel üretecek" dedi.

        Maxus'un pick-up modeli, 215 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motora sahip. Aracın çekme kapasitesi ise 3 bin 500 kg olarak açıklanıyor.

        Sakarya'nın verdiği bilgiye göre, Maxus'un küçük boy bir dizel motorlu panelvanı da Türkiye'ye gelecek.

        SATIŞLARI 3 KAT ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

        Öte yandan, SAIC bünyesindeki MG'nin yeni modelleri ile birlikte satış hedeflerini yukarı yönlü güncellediklerini de aktaran Sakarya, "MG'nin satışları mevzuat değişiklikleri sebebiyle 16 bin adetlerden geçen yıl 2 bin adetlere kadar geriledi. Yeni hibrit modellerin de katkısıyla bu yıl satışlarımızı 3 kat artırmak ve 6 bin adede ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

        Pazardaki gelişmeleri de yorumlayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, Ocak ayında pazarın geçen yılki rekoru da aşmasının arkasında, tüketicinin fiyat artış beklentisinin olduğunu söyledi.

        Sakarya, "Tüketicilerin yüzde 80 ÖTV diliminde kalan araçlara yöneldiğini görüyoruz. Araçların ÖTV diliminin yüzde 90'a geçme ihtimali satışlara yansıyor. Biz de modellerimizi yüzde yüzde 80 ÖTV diliminde tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

