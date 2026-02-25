Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Ali Ö.'nün kapıyı kırarak eve girmesi üzerine balkondan atlayan 34 yaşındaki Ebru Ö. yaralandı. Polis, Ali Ö.'yü yakalayarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 08:38 Güncelleme:
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!

        Bursa'da olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle, Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

        BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, bugün görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.’nün (34) oturduğu eve giderek, barışma teklifinde bulundu.

        KAPININ KIRILMASIYLA PANİK YAŞADI

        Teklifi reddeden kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla panik yaşayan kadın, eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle balkona çıkıp, ikinci kattan kendini boşluğa bıraktı.

        KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yere düşen kadın yaralanırken, komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINDA

        Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
