Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadın tuzağı!

İstanbul'da, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan kayıp Çinli iş insanı 38 yaşındaki Yong Wang'ın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin Wang'ı, bir kadın buluşmasıyla tuzağa düşürdüğü belirlendi. Çinli kadınla yemekten çıkan iş insanı, 4 kişi tarafından önü kesilerek zorla araca bindirilip kaçırıldı. Ardından götürüldüğü yerde toprağa dik şekilde gömülerek öldürüldü. İş insanının birlikte yemek yediği kadının ise çetenin elemanı olduğu ortaya çıktı