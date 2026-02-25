Yılmaz Güney, Çukurova'daki pamuk işçilerini anlatacağı toplumsal türdeki diğer filmi 'Endişe'nin çekimlerini doğum yeri Adana'da gerçekleştirecekti. 13 Eylül 1974'te Güney, filmin çekimlerinin ilk günü akşamı ekibiyle Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoya gitti. Yanında eşi Fatoş Güney, dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur ve yönetmen meslektaşları Ali Özgentürk ile Şerif Gören de vardı. Yılmaz Güney, gazinoda tartışma yaşadığı Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu silahla vurarak öldürdü.
Yılmaz Güney, Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu öldürdüğü için 1976 - 1981 arasında hapis yattığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden firar ederek Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçtı. Güney oradan da Paris'e geçti.