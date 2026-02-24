Altın geri döndü

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla 2026 yılı altın fiyatlarında tarihi dalgalanmalara sahne oldu.

Yılın ilk ayında hızla yükselen altının ons fiyatı, Ocak sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Şubat başında sert bir düzeltme yaşadı. Son günlerde ise fiyatların yeniden yükseliş trendine girdi.

Altının ons fiyatı 29 Ocak 2026’da 5.594,82 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu yükselişte Fed'den faiz indirimi beklentileri, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü altın alımları belirleyici oldu.

4.500 DOLARA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Ancak tarihi zirvenin ardından piyasada sert bir düzeltme yaşandı. Fed başkanlığına ilişkin gelişmeler, güçlü dolar ve kâr realizasyonları nedeniyle altının ons fiyatı Şubat başında hızla gerileyerek 4.504 dolara kadar düştü. Zirveden yaşanan bu düşüş, son yılların en sert düzeltmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Şubat ortasından itibaren ise altın yeniden toparlanma eğilimine girdi. Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel büyümeye dair endişeler güvenli liman talebini yeniden artırdı. Altının ons fiyatı dün 5.245 dolara kadar çıktı.

Bugün ise gelen kâr satışları ve Trump'ın ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ons fiyatında yaklaşık yüzde 1'lik düşüşe yol açtı. TSİ 10.50 itibarıyla ons fiyatı 5.180 dolardan işlem gördü. EN GÜNCEL ALTIN BEKLENTİLERİ Altında sert dalgalanmalar yaşaanırken dünyanın önde gelen bankaları son 1 ayda yayımladıkları raporlarda 2026 yıl sonu için yukarı yönlü tahminlerini korumaya devam etti. JP Morgan, altının ons fiyatının 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörerek en yüksek tahminlerden birine imza attı. Banka, özellikle merkez bankalarının güçlü altın alımları, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. MERKEZ BANKALARININ ALIMLARINA İŞARET EDİLDİ Bir diğer büyük ABD bankası Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 sonunda yaklaşık 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, bu yükselişte merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin etkili olacağını vurguladı. Goldman Sachs, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceğini ve fiyatların yukarı yönlü riskler taşıdığını ifade etti.