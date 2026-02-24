SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Alışık ile birlikteliği sona erdi.

YANLIŞLIKLA BAŞKA BİR KADININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kerem Alışık, yanlışlıkla başka bir kadının fotoğrafını yeniden paylaştı. Alışık, her ne kadar bu durumu fark edip kısa bir süre içerisinde silse de bu durum Alasya'nın radarına takıldı. Evrim Alasya, sosyal medya hesabından eski sevgilisine; "Yakışır" yazarak göndermede bulundu.

REKLAM

Daha sonra manidar paylaşımlarına devam eden Evrim Alasya; "Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur" paylaşımında bulundu.