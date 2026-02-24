Canlı
        Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşkı bitti! Yanlışlıkla başka bir kadının fotoğrafını paylaştı

        Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşkı bitti

        Evrim Alasya ile Kerem Alışık, 1.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı. Alışık'ın, sosyal medyada bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla yeniden paylaşmasının ardından Alasya, eski sevgilisine; "Yakışır" yazarak göndermede bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 08:13
        Aşk bitti

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Alışık ile birlikteliği sona erdi.

        YANLIŞLIKLA BAŞKA BİR KADININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

        Kerem Alışık, yanlışlıkla başka bir kadının fotoğrafını yeniden paylaştı. Alışık, her ne kadar bu durumu fark edip kısa bir süre içerisinde silse de bu durum Alasya'nın radarına takıldı. Evrim Alasya, sosyal medya hesabından eski sevgilisine; "Yakışır" yazarak göndermede bulundu.

        Daha sonra manidar paylaşımlarına devam eden Evrim Alasya; "Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur" paylaşımında bulundu.

        Kerem Alışık'ı sosyal medya hesabından silen Evrim Alasya, daha sonra Neşet Ertaş'ın "Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Sezen insan, sevdiğini incitmez, rencide etmez, duygularını görmezden gelmez" sözünü yayımladı.

        Öte yandan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın birlikte sahneye çıktığı 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun yeni gösterimleri de iptal edildi. Bilet alanların ücretleri iade edilecek.

        Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.
        Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.
