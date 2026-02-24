Canlı
        Son dakika haberi: Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı - 24 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'da yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akşam saatlerinden itibarense Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 07:12
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

