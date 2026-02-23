Akıllara durgunluk veren savunma! "Kucağından düştü, burnundaki kanı akıttı"

30 milyon doları çalınan dövizci kim? Parayı neden otoparkta tutuyordu? Milyonlarca dolar neden 2 araçtaydı? 30 milyon doların kaynağı ne? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Ü. Prof. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, ... Daha Fazla Göster

30 milyon doları çalınan dövizci kim? Parayı neden otoparkta tutuyordu? Milyonlarca dolar neden 2 araçtaydı? 30 milyon doların kaynağı ne? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Ü. Prof. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Habertürk Muhabiri Elif Yavuz ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı yanıtladı. Daha Az Göster