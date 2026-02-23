Canlı
        Haberler Yaşam 2026 BAFTA Ödülleri kırmızı halısı

        2026 BAFTA Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısı yıldızlar geçidine sahne oldu. Fırfırlı ve gösterişli tasarımlar öne çıkarken, Ayı Paddington gecenin en sempatik detayıydı. Gecede Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti...

        Giriş: 23.02.2026 - 10:08
        1

        Dünyaca ünlü yıldızlar bu yılki BAFTA Ödülleri için Londra’daki Royal Festival Hall’da bir araya geldi.

        Jessie Buckley

        2

        Birleşik Krallık’ın en prestijli film gecesinde çok sayıda ünlü isim buluştu; kadınların bir kısmı fırfırlı elbiseleri tercih ederken, bazıları kadife ve payet gibi farklı dokuların yer aldığı gösterişli renkler seçti.

        Sadie Sink

        3

        Erkeklerin büyük çoğunluğu smokin giyerken, gecenin tek ayısı Paddington her zamanki paltosu ve şapkasıyla boy gösterdi.

        4

        2010’dan bu yana BAFTA’nın başkanlığını yürüten Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William oldukça neşeli görünüyordu.

        5

        Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William...

        6

        Hamnet ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Jessie Buckley ve en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Chloé Zhao, kırmızı halıda kraliyet tonlarını andıran mavi ve altın rengi elbiseleriyle birlikte poz verdi.

        7

        Ödül törenlerine yabancı olmayan, One Battle After Another filminin yıldızı ve en iyi erkek oyuncu adayı Leonardo DiCaprio da kırmızı halıdaydı.

        8

        Hamnet’in yıldızı ve en iyi erkek oyuncu adayı Paul Mescal, tören öncesinde kız arkadaşı, şarkıcı Gracie Abrams’a sarıldı.

        9

        Bugonia filminin yıldızı ve en iyi kadın oyuncu adayı Emma Stone, ince halter yaka askılara sahip, sade ve uzun siyah bir elbise tercih etti.

        10

        Jesse Plemons, Bugonia ile en iyi erkek oyuncu dalında BAFTA'ya adaydı. Ödül törenine eşi, oyuncu Kirsten Dunst ile katıldı. Dunst, dikkat çekici pembe bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi.

        11

        K-pop Demon Hunters kız grubu Huntr/X’in Golden şarkısının yorumcularından Audrey Nuna, kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında, köpek amblemli fırfırlı dikkat çekici bir kıyafet tercih etti.

        12

        Song Sung Blue filminin yıldızı ve en iyi kadın oyuncu adayı Kate Hudson, klasik uzun kırmızı ipek bir elbise giydi.

        13

        If I Had Legs I’d Kick You ile en iyi kadın oyuncu adayı gösterilen Rose Byrne, krem ve gümüş tonlarında, etek ucu fırfırlı uzun bir elbise tercih etti.

        14

        Adolescence dizisinin yıldızı Erin Doherty de törendeydi. Oyuncu, büyük fırfırlı etek detayına sahip koyu renkli, ipeksi bir elbise giydi.

        15

        The Ballad of Wallis Island ile en iyi yardımcı kadın oyuncu adayı olan Carey Mulligan ise sade, koyu mavi ipek bir elbise tercih etti.

        16

        The White Lotus dizisinin yıldızı Aimee Lou Wood...

        17

        Monica Bellucci her zamanki gibi oldukça zarif görünüyordu.

        18

        Wagner Moura

        19

        Vera Wang

        20

        Tilda Swinton

        21

        Chase Infiniti

        22

        Glenn Close

        23

        Maggie Gyllenhaal

        #bafta kırmızı halı
        #BAFTA Ödülleri kırmzı halı
        #kırmızı halı
