Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Bulutlu 10° Ankara Kısmen Güneşli 9° İzmir Güneşli 14° Antalya Güneşli 19° Trabzon Yağmurlu 9° Bursa Güneşli 8° Adana Parçalı bulutlu 19° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 15° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Parçalı bulutlu 3°

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.