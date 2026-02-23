Canlı
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Son dakika haberi: Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Sağanak yağmur etkili olacak - 23 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 10°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.  

