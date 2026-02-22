Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Denizli: Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı! - Beşiktaş Haberleri

        Mustafa Denizli: Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Mücadele, Melih Gümüşbıçak'ın sunumu ve Oğuz Çetin, Gökhan Keskin ile Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla HT Spor'daki Dakika 90 programında değerlendirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 22:57 Güncelleme:
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı.

        Beşiktaş - Göztepe mücadelesi Melih Gümüşbıçak'ın sunumu; Oğuz Çetin, Gökhan Keskin ve Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında masaya yatırıldı.

        Mustafa Denizli: Beşiktaş bu akşam sezonun iyi futbolunu oynadı; sonucu getiren, akıcı, koşan, mücadele eden ve göze hoş gelen bir oyun sergiledi. Beşiktaş doğru transferler yaptı. Beşiktaş sezon sonunda her zaman yapıldığı gibi 8-10 tane transfere ihtiyaç duymayacak. Beşiktaş'ın bu akşam oynadığı futbolu bu ligde kesecek takım çok başka takımlar da olsa farklı olmazdı.

        Gökhan Keskin: Sağ bek Murillo, artık beklerin şampiyonluğa oynayan bir takımda ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Rıdvan da gerekli yerlerde bindirdi. Beşiktaş’ın defansı artık bir şampiyon takım defansı gibi oynamaya başladı.

