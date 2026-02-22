Mustafa Denizli: Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Mücadele, Melih Gümüşbıçak'ın sunumu ve Oğuz Çetin, Gökhan Keskin ile Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla HT Spor'daki Dakika 90 programında değerlendirildi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş - Göztepe mücadelesi Melih Gümüşbıçak'ın sunumu; Oğuz Çetin, Gökhan Keskin ve Mustafa Denizli'nin yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında masaya yatırıldı.
Mustafa Denizli: Beşiktaş bu akşam sezonun iyi futbolunu oynadı; sonucu getiren, akıcı, koşan, mücadele eden ve göze hoş gelen bir oyun sergiledi. Beşiktaş doğru transferler yaptı. Beşiktaş sezon sonunda her zaman yapıldığı gibi 8-10 tane transfere ihtiyaç duymayacak. Beşiktaş'ın bu akşam oynadığı futbolu bu ligde kesecek takım çok başka takımlar da olsa farklı olmazdı.
Gökhan Keskin: Sağ bek Murillo, artık beklerin şampiyonluğa oynayan bir takımda ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Rıdvan da gerekli yerlerde bindirdi. Beşiktaş’ın defansı artık bir şampiyon takım defansı gibi oynamaya başladı.