        Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

        Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

        Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 22:00
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

        Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu.

        Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

        Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

        Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

        Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

        FENERBAHÇE BEKO'NUN 10. ŞAMPİYONLUĞU

        Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

        Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

        Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

        Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

        ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

        Beşiktaş Gain'i geçerek Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez kupaya uzandı.

        2024-25 sezonunda da siyah-beyazlıları 104-81 mağlup ederek şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda ise Anadolu Efes'i 80-67 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

        FİNAL KAPALI GİŞE

        40. Erkekler Türkiye Kupası finali "kapalı gişe" oynandı.

        İki takım taraftarları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendileri için ayrılan tribünleri doldurdu.

        10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

        İstanbulda toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında soruşturma

         İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

