Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu! | Son dakika tam dehşet! | Son dakika haberleri

        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!

        İstanbul Çatalca'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda, sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

        "BUGÜN DE KIZ KARDEŞİM ÖLDÜ"

        Ölen Gülten Ürkmez'in kardeşi Olcay İnce, "Sadece durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. 1999'dan bu yana evlilerdi hep huzursuzluk hep bir kavga vardı. Çocuklarından biri 23 yaşında öldü motor kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Tehdit edilmiş çocuğuna mı tehdit vardı eşine mi vardı bilemiyorum. Kız kardeşime böyle giderse ayrılalım demiş ayrılık mıydı sebep bilmiyorum.Bir kadın kafasına durakta silah dayayıp da vurulmaz. O sırada durakta kimse yokmuş .Kız kardeşim dişçiye gidiyormuş otobüs beklerken geliyor kafasından vuruyor " dedi.

        ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in cenazesinin ikindi vakti Binkılıç'ta toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 19 Şubat 2026 (İran'ın Askeri Caydırıcılığı Var Mı?)

        9 polise çete suçlamasıyla gözaltı. 6 ilde 17 şüpheli gözaltında. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Yavaş'tan Dervişoğlu'na ziyaret. ABD en büyük düşmanı nasıl yarattı? İran'ın askeri caydırıcılığı var mı? Kara savaşı olmadan rejim düşer mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum