Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!

DHA'nın haberine göre olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.