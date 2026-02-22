Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Hayvan otlatmaya çıktı, kayalıkların arasında bulundu! | Son dakika haberleri

        Hayvan otlatmaya çıktı... Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!

        Antalya'da küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 80 yaşındaki Ayşe Şahin'den haber alınamadı. Oğlunun ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatırken, Şahin yaklaşık bir gün sonra evine 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu, ayaklarında kırıklar bulunduğu öğrenildi

        Giriş: 22.02.2026 - 14:28
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, jandarma ekibince dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

        AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Hasdümen Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı kadının oğlu Mesut Şahin İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

        KAYALIKLARDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

        Bölgede arama çalışması başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri, Şahin'i evinin 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde düştüğü kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

        REKLAM

        1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yaşlı kadın, kayalıkların arasından çıkarıldı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu, düşme nedeniyle ayaklarında kırıklıklar oluştuğu öğrenildi.

        ÇALIDAKİ ELBİSE PARÇASIYLA BULUNDU

        DHA'daki habere göre; Şahin'in, arama çalışmalarını sürdüren ekipteki bir görevlinin çalıya takılı elbise parçasını fark etmesinden sonra bulunduğu öğrenildi.

        "AKLI HALA KEÇİLERDE"

        Annesiyle olay yerinde göz göze geldiklerini de anlatan Şahin, "İlk başta 'Ben böyleyim' dedi, güldü. Esprili bir şekilde güler misin ağlar mısın misali. Duruma baktım acı bir durum ama bizi güldürdü. Amca oğlunu gördü, 'Sen mi götürdün benim keçilerimi' dedi. Aklı hala keçilerde. Böyle keçi hastalığı var o yaşta" ifadelerini kullandı.

        "127 SAAT" FİLMİ AKILLARA GELDİ

        Ayşe Şahin’in dağlık alanda kayalıklar arasında mahsur kalması, 127 Saat filmini hatırlattı.

        Filmde, kolu kayaya sıkışan dağcı Aaron’un günlerce aç ve susuz şekilde hayatta kalma mücadelesi vermesi anlatılıyordu.

