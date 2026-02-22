Yine bir alacak meselesi... Taksiyle geldi, cinayet sonrası olay yerinden yürüyerek kaçtı
Antalya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 69 yaşındaki Y.N.K., 52 yaşındaki Yakup Önal'ı tabancayla vurdu. Kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana gelen olayda Önal hayatını kaybetti. Zanlının taksiyle geldiği adresten yaya olarak kaçtığı belirlenirken, polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı
Antalya'da Y.N.K. (69), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürüp kaçtı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 8 katlı apartmanın 1’inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana geldi.
ALACAK MESELESİNDEN TARTIŞTILAR
Yakup Önal ile Y.N.K. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
3 EL ATEŞ ETTİ
Tartışma kısa sürede büyürken, Y.N.K. yanındaki tabancayla Önal'a 3 el ateş etti.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kurşunlardan 2'si Yakup Önal'a isabet ederken, Y.N.K. kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla gelen ekipler, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Önal'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
KAHVEHANEDEKİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyip, kahvede bulunanların ifadesine başvurdu.
TAKSİYLE GELİP, YÜRÜYEREK KAÇTI
Ekiplerin ilk incelemesine göre; Y.N.K.'nin taksiyle olay yerine gelip, içeriye girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak uzaklaştığı belirtildi.