        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Yine bir alacak meselesi... Taksiyle geldi, cinayet sonrası olay yerinden yürüyerek kaçtı | Son dakika haberleri

        Yine bir alacak meselesi... Taksiyle geldi, cinayet sonrası olay yerinden yürüyerek kaçtı

        Antalya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 69 yaşındaki Y.N.K., 52 yaşındaki Yakup Önal'ı tabancayla vurdu. Kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana gelen olayda Önal hayatını kaybetti. Zanlının taksiyle geldiği adresten yaya olarak kaçtığı belirlenirken, polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:10
        Alacak meselesi can aldı
        Antalya'da Y.N.K. (69), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürüp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 8 katlı apartmanın 1’inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana geldi.

        ALACAK MESELESİNDEN TARTIŞTILAR

        Yakup Önal ile Y.N.K. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

        3 EL ATEŞ ETTİ

        Tartışma kısa sürede büyürken, Y.N.K. yanındaki tabancayla Önal'a 3 el ateş etti.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kurşunlardan 2'si Yakup Önal'a isabet ederken, Y.N.K. kaçtı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla gelen ekipler, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Önal'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        KAHVEHANEDEKİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyip, kahvede bulunanların ifadesine başvurdu.

        TAKSİYLE GELİP, YÜRÜYEREK KAÇTI

        Ekiplerin ilk incelemesine göre; Y.N.K.'nin taksiyle olay yerine gelip, içeriye girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak uzaklaştığı belirtildi.

