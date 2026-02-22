Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler... - Beşiktaş Haberleri

        Avrupa yolunda kritik randevu: İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek mücadelede siyah-beyazlıların hedefi mutlak galibiyet. İşte Sergen Yalçın'ın 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

        İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

        Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde.

        Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

        2

        EL BILAL TOURE, FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

        Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

        3

        JUNIOR OLAITAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek.

        Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Göztepe ile 18 maçta görev yapmış, 2 gol kaydetmişti.

        Beninli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu kez sarı-kırmızılılara karşı Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

        4

        ÜÇ OYUNCU, CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı olacak.

        5

        SERGEN YALÇIN'IN EN BÜYÜK KOZLARI ORKUN VE OH

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe maçında en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

        Süper Lig'de ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında birer gol atan Orkun Kökçü, son haftalarda takımına önemli katkı sağlıyor. 25 yaşındaki orta saha, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atarak takımına 1 puanı getirmişti.

        Siyah-beyazlıların devre arasında kadroya kattığı Hyeon-gyu Oh da oynadığı ilk iki maçta birer defa rakip ağları sarsmayı başardı.

        Oh, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen golcü futbolcu Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

        6

        SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

        Beşiktaş, Süper Lig'de 17 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

        Bu sezon 22 haftası geride kalan ligde sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü.

        7

        BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ İSTANBUL'DA ÜÇ MAÇTIR YENEMİYOR

        Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.

        Takımlar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez karşılaştı. Tarafların "Dolmabahçe"deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu.

        İki takım, kupada bir kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda siyah-beyazlılar oldu.

        Beşiktaş, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

        8

        HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

        Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Bu süreçte ligde 11, kupada ise 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır mağlup olmuyor.

        Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

        Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te derbide konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

        9

        İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i:

        Ersin, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Hyeon-Gyu Oh.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum