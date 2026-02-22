BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ İSTANBUL'DA ÜÇ MAÇTIR YENEMİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.

Takımlar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez karşılaştı. Tarafların "Dolmabahçe"deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu.

İki takım, kupada bir kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.