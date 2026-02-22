Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Susuzluğun önüne geçmek: Oruç tutarken su kaybını önleme yöntemleri | Sağlık Haberleri

        Susuzluğun önüne geçmek: Oruç tutarken su kaybını önleme yöntemleri

        Ramazan ayında oruç tutarken susuz kalmak, enerji düşüklüğü, baş ağrısı ve konsantrasyon kaybına yol açabilir. Peki, gün boyu su dengenizi korumanın yolları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?

        Sahur ve iftar arasında doğru beslenme ve su tüketimiyle oruç sırasında vücudunuzun sıvı ihtiyacını karşılamak mümkün. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

        RAMAZAN AYINDA SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

        Ramazan ayında su tüketimi, kişinin yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, hava koşulları ve günlük aktivitelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak sağlıklı bireyler için, gün içinde yeterli miktarda su içmek özellikle oruç döneminde büyük önem taşır. Sahur ve iftar öğünlerinde su tüketimi, gün boyu dehidrasyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

        Sahurda su içmek, gün boyunca vücudun sıvı dengesini korur.

        REKLAM

        İftarda su içmek, gün boyunca oluşan susuzluğu gidermeye destek olur.

        Günlük su ihtiyacı kişiden kişiye farklılık gösterse de, genel öneriler yetişkin bir kadın için ortalama 2.7 litre, yetişkin bir erkek için ise 3.7 litre su tüketimidir. Bu miktar, besinlerle alınan suyu da kapsar.

        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?

        SUSUZLUĞUN BEDENE ETKİLERİ

        Oruç sırasında yeterli su alınmadığında vücutta çeşitli etkiler görülebilir:

        Enerji Düşüklüğü: Su eksikliği metabolizmayı yavaşlatır, kişinin kendini halsiz hissetmesine yol açar.

        Sindirim Sorunları: Yetersiz su, kabızlık ve böbrek fonksiyonlarının azalmasına sebep olabilir.

        Baş Ağrısı ve Konsantrasyon Bozukluğu: Su eksikliği beyindeki kan akışını azaltarak baş ağrısı ve odaklanma sorunlarına neden olur.

        REKLAM

        Cilt Sağlığı: Uzun süreli susuzluk cildin elastikiyetini ve canlılığını olumsuz etkiler.

        DEHİDRASYON BELİRTİLERİ

        Dehidrasyon, vücudun yeterli suya sahip olmaması durumudur. Belirtileri şunlardır:

        - Ağız kuruluğu ve sürekli susuzluk hissi

        - Baş dönmesi ve halsizlik

        - Göz altlarında morluk, ciltte kuruluk ve koyu renkli idrar

        Bu belirtiler ortaya çıktığında, vücut suya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

        RAMAZANDA SU TÜKETİMİNİN FAYDALARI

        Su içmenin sağladığı başlıca yararlar şunlardır:

        Dehidrasyonu Önler: Su tüketimi, baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon kaybı gibi sorunları azaltır.

        Enerji Seviyelerini Artırır: Su, enerji üretiminde kritik bir rol oynar ve gün boyu daha zinde kalmayı sağlar.

        Metabolizmayı Destekler: Sindirim süreçlerini düzenleyerek iftar ve sahurda tüketilen besinlerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur.

        REKLAM

        Cildi Nemlendirir: Su kaybını önleyerek cildin sağlıklı ve canlı görünmesine katkıda bulunur.

        Sağlık Risklerini Azaltır: Böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları ve sindirim sorunları riskini düşürür.

        Sıcak Havalara Karşı Korur: Vücudun sıcaklık dengesini sağlayarak aşırı sıcaklara karşı korur.

        SAHURDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Sahurda yanlış besin ve içecek tercihleri susuzluk hissini artırabilir:

        Aşırı Tuz ve Baharat: Peynir, zeytin, sucuk, pastırma gibi tuzlu ve baharatlı yiyecekler susuzluğu tetikler.

        Şekerli Gıdalar: Tatlı ve rafine karbonhidratlar vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olur.

        Yanlış İçecek Seçimi: Çok fazla çay veya kahve, idrar söktürücü etkisiyle su kaybını artırır.

        REKLAM

        Yetersiz Lif Tüketimi: Sebze ve meyve azlığı, vücudun “yedek su” kaynağını azaltır.

        SAHURDA NE İÇİLMELİ VE HANGİ BESİNLER TERCİH EDİLMELİ?

        Susuzluğu önlemek ve uzun süreli tokluk sağlamak için sahurda şu besinler tercih edilebilir:

        Su ve su oranı yüksek sebzeler: Salatalık, domates, marul, kabak

        Meyveler: Portakal, greyfurt (ölçülü tüketilmeli)

        Yoğurt ve Ayran: Sıvı ve elektrolit dengesi sağlar

        Su tutma kapasitesi yüksek lifler: Yulaf, chia tohumu

        Protein kaynakları: Haşlanmış yumurta, az tuzlu peynir

        GÜNLÜK SU TÜKETİMİ ÖNERİLERİ

        - Sahur ve iftar arasında su içmeye özen gösterin.

        - İftarı su veya hafif içeceklerle açın.

        - İftar sonrası ve sahur öncesi su içmeye devam edin.

        REKLAM

        - Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin su ihtiyacını karşılamadığını unutmayın.

        - Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçının.

        Genel olarak sağlıklı bir yetişkinin günde 8–10 bardak su tüketmesi önerilir. Ramazan ayında bu ihtiyaç, oruç süresince oluşan sıvı kaybı nedeniyle biraz daha artabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi

        (AA) Antalyada uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu "Portakal", karantina sürecinin sona ermesinin ardından daha önce çeşitli operasyonlarda ele geçirilen hayvanların bulunduğu barınağa yerleştirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi