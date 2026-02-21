Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli: Galatasaray kazanmak için bir şey yapmadı - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray kazanmak için bir şey yapmadı

        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Vedat İnceefe, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibine 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Vedat İnceefe zorlu mücadeleyi yorumladı.

        MUSTAFA DENİZLİ: KALECİLER YERE YATMADI

        Bir 45 dakika düşünün; kaleciler yere yatmadı. Bir tarafta ligin lideri, bir tarafta aşağıdan kurtulmaya çalışan ama güçlü bir yapıya sahip Konyaspor. Konyaspor bugün ortaya koyduğu oyunla dersiniz ki bu takım yukarıya, üst sıralara oynuyor.

        "G.SARAY KAZANMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

        Avrupa’dan zafer niteliğinde olan maçlardan sonra, içeride ya da dışarıda oynayacağın fark etmiyor; o maçların getirdiği büyük sevinç ve rehavet bu maçlara yansıyor. Galatasaray bugün kazanmak için bir şey yapmadı.

        VEDAT İNCEEFE: BU MAÇ G.SARAY'A YAKIŞMADI

        4 tane oyuncuyla Galatasaray rotasyona gitti. Bu 4 oyuncu da Galatasaray’ın 11’inde her zaman yer bulan oyuncular. Aslında tam bir rotasyon gibi görünmeyen bir kadro. Şampiyonlar Ligi’nde alınmış bir galibiyetten sonra bu maç Galatasaray’a yakışmadı.

        OĞUZ ÇETİN: HAMLELERE BAKTIĞIMIZDA ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİLDİ

        Maça böyle başlamış olabilirsin, ilk 45 dakikayı böyle heba etmiş olabilirsin. Ama sonraki hamlelere baktığımızda şaşırmamak elde değil: Icardi’nin oyundan çıkması, Sallai’nin forvet arkası oynaması, sonra Abdülkerim’in oyundan çıkması gibi.

        "MÜKEMMEL MÜCADELE ETTİLER, SKORU ALDILAR"

        Büyük takımların zaafları, rakip takım ve hocalar için fırsat olur. Bugün de aynen öyle oldu. Mükemmel mücadele ettiler, skoru aldılar. Ama büyük takım zaaflı değilse, bunun aşılması çok zor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 20 Şubat 2026 (Fenerbahçe, Nottingham Forest'a Mağlup)

        Fenerbahçne, Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Samsunspor avantajı kaptı. Temsilcimiz deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Oosterwolde ve Fred rövanşta yok. Taha Akgül: Devletimizin desteğiyle Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz" Rıza Kayaalp: "Ait olduğum yere döndüm tekrar mindere çıkabilmek ço...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi