Mustafa Denizli: Galatasaray kazanmak için bir şey yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibine 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Vedat İnceefe zorlu mücadeleyi yorumladı.

MUSTAFA DENİZLİ: KALECİLER YERE YATMADI

Bir 45 dakika düşünün; kaleciler yere yatmadı. Bir tarafta ligin lideri, bir tarafta aşağıdan kurtulmaya çalışan ama güçlü bir yapıya sahip Konyaspor. Konyaspor bugün ortaya koyduğu oyunla dersiniz ki bu takım yukarıya, üst sıralara oynuyor.

"G.SARAY KAZANMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

Avrupa’dan zafer niteliğinde olan maçlardan sonra, içeride ya da dışarıda oynayacağın fark etmiyor; o maçların getirdiği büyük sevinç ve rehavet bu maçlara yansıyor. Galatasaray bugün kazanmak için bir şey yapmadı.

VEDAT İNCEEFE: BU MAÇ G.SARAY'A YAKIŞMADI

4 tane oyuncuyla Galatasaray rotasyona gitti. Bu 4 oyuncu da Galatasaray’ın 11’inde her zaman yer bulan oyuncular. Aslında tam bir rotasyon gibi görünmeyen bir kadro. Şampiyonlar Ligi’nde alınmış bir galibiyetten sonra bu maç Galatasaray’a yakışmadı.

OĞUZ ÇETİN: HAMLELERE BAKTIĞIMIZDA ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİLDİ

Maça böyle başlamış olabilirsin, ilk 45 dakikayı böyle heba etmiş olabilirsin. Ama sonraki hamlelere baktığımızda şaşırmamak elde değil: Icardi’nin oyundan çıkması, Sallai’nin forvet arkası oynaması, sonra Abdülkerim’in oyundan çıkması gibi.