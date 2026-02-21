BURUK, PALUT'A İLK KEZ MAĞLUP!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.