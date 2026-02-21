Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır yaralı! - Galatasaray Haberleri

        Aslan zirvede ağır yaralı!

        Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan lider Galatasaray ligde 10 maç sonra yenilirken, şampiyonluk yarışında da ağır yara aldı. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, pazartesi günü Kasımpaşa'yı mağlup ettiği takdirde zirvede puanlar eşitlenecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.

        2

        Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı. Ligdeki 12 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Konya temsilcisi ise 5. galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

        3

        LİGDE 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra mağlup oldu.

        Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

        4

        Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        5

        Konyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı.

        6

        BURUK, PALUT'A İLK KEZ MAĞLUP!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

        7

        Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 2. kez rakip olurken Çaykur Rizespor ile 5 kez karşılaştı.

        Bu maça kadar İlhan Palut'a karşı yenilgi görmeyen Okan Buruk, rakip teknik adam karşısında ilk kez kaybetti.

        8

        GALATASARAY, KONYA'YA 5 MAÇ SONRA YENİLDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.

        Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

        9

        KONYA'DAKİ SON 6 MAÇIN 4'ÜNÜ EV SAHİBİ KAZANDI

        TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

        Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

        Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (6) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

        10

        BURUK YÖNETİMİNDE 2. KEZ 2 FARKLI YENİLGİ

        Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.

        11

        Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.

        12

        "Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini Buruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi