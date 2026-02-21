Aslan zirvede ağır yaralı!
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan lider Galatasaray ligde 10 maç sonra yenilirken, şampiyonluk yarışında da ağır yara aldı. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, pazartesi günü Kasımpaşa'yı mağlup ettiği takdirde zirvede puanlar eşitlenecek.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.
Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı. Ligdeki 12 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Konya temsilcisi ise 5. galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.
LİGDE 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra mağlup oldu.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Konyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı.
BURUK, PALUT'A İLK KEZ MAĞLUP!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.
Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 2. kez rakip olurken Çaykur Rizespor ile 5 kez karşılaştı.
Bu maça kadar İlhan Palut'a karşı yenilgi görmeyen Okan Buruk, rakip teknik adam karşısında ilk kez kaybetti.
GALATASARAY, KONYA'YA 5 MAÇ SONRA YENİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.
Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.
KONYA'DAKİ SON 6 MAÇIN 4'ÜNÜ EV SAHİBİ KAZANDI
TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.
Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.
Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (6) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.
BURUK YÖNETİMİNDE 2. KEZ 2 FARKLI YENİLGİ
Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.
Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.
"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini Buruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.