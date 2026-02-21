Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Sane'nin golü iptal edildi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü!

        Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 49. dakikada Sane ile golü buldu. Ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyerek Boey'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

        Giriş: 21.02.2026 - 22:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:15
        Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında Sane ile bulduğu gol VAR'a takıldı.

        Alman yıldız 49. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

        Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından izletilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin gol anındaki aksiyonu ekranlara yansıdı.

        Pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Boey'in aktif ofsayt pozisyonunda olduğunu belirleyip rakibi Olaigbe'yi engellediğine hükmederek ofsayt karar verdi ve gol iptal edildi.

        GALATASARAY: ANLAYAMADIĞIMIZ ŞEKİLDE GOL İPTAL EDİLDİ

        Galatasaray, sosyal medya hesaplarından pozisyon sonrası "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.

