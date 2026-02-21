Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında Sane ile bulduğu gol VAR'a takıldı.

Alman yıldız 49. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından izletilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin gol anındaki aksiyonu ekranlara yansıdı.

Pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Boey'in aktif ofsayt pozisyonunda olduğunu belirleyip rakibi Olaigbe'yi engellediğine hükmederek ofsayt karar verdi ve gol iptal edildi.