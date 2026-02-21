Canlı
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı... Sıcaklıklar düşüyor - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı... Sıcaklıklar düşüyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın yarından itibaren etkisini göstermesini beklediğini söyledi. Yağışlı hava yüksek ve iç kesimlerde kar yağışı olarak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir ölçüde düşüyor

        Giriş: 21.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:41
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Türkiye’de havalar son 2 gündür güney yönlerden, Libya ve Mısır üzerinden taşınan rüzgarlarla ısındı, gündüz sıcaklıkları batı bölgelerde 12 ila 17°C’de seyrediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde de ilkbahara benzeyen sıcaklıklar ve güneş görülüyor. Yağışlar ise Akdeniz ve Ege kıyıları ile Marmara’nın güney kesimlerinde bugün sürüyor.

        SOĞUK HAVA BALKANLAR'DAN GELİYOR

        İzmir, Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha kuvvetli olmak üzere bu geceden itibaren halihazırda Balkanlar üzerinde bulunan soğuk hava, Türkiye’ye ilerliyor. Pazar gün içerisinde Marmara’nın yüksek kesimlerine ve Batı Karadeniz yükseklerine bir miktar kar yağabilir.

        Bolu-Ankara arasında karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı görülebilir. Henüz yolları kapayacak kuvvette kar yağışı beklenmiyor, yine de dağ yollarında pazar akşamı ile pazartesi akşamı (23 Şubat) arasında yeni kar örtüsü oluşabilir.

        İSTANBUL YAĞMURLU, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        İstanbul’da 22 Şubat Pazar sabahı ve öğlen saatleri yağmur bekleniyor. Şehirde hava sıcaklığı yarın 5°C’ye kadar düşecek, kıyı semtlerde 7-8°C’lerde seyredecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir ancak yolları etkileyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Yağmurlu ve soğuk bir pazar sabahı olacak görünüyor.

        Pazar günü Diyarbakır-Mardin çevresi hariç tüm ülkede hava bulutlu ve yağmurlu olacak. İzmir, Muğla ve Antalya çevresinde ise bugünün yağışları azalıyor. Bu alanda pazar öğlen güneş yüzünü gösterebilir.

        ANKARA'DA KAR GEÇİŞLERİ VAR

        Ankara’da pazar akşamı biraz kar görebiliriz fakat ısrar etmeyen ve geçiş yapan bir yağışa benziyor. Başkentte gelecek 5 gün hava soğuyacak ve gündüz hissedilenler 2-3°C kadar olacak. Soğuk ve salı-perşembe arası rüzgarlı havaya yağış pek eşlik etmiyor. Pazar öğlen-akşam arası hariç Ankara’da 25 Şubat Çarşamba yine zayıf yağmur görebiliriz.

        İZMİR'DE ÖNCE GÜNEŞ, SONRA YAĞIŞ

        İzmir’de uzun süren yağışlı dönem geride kalmak üzere, yeni haftayı güneşlenerek geçirecek kıyı Ege’de sıcaklıklar yarın 10°C’lerde olacak, ardından yağışların kesilmesi ve güneş ile haftaya 15-17°C seviyesine yükselecek. Ege’ye kış rüzgarlarının, kuvvetli yağmurların ardından haftaya daha sakin bir hava geliyor. Barajlarda ise ortalama doluluklar %40 civarında seyrediyor.

        YENİ HAFTA YAĞIŞLI BAŞLIYOR

        23 Şubat Pazartesi ise batı ve güney bölgelerde yağış sonrası güneş açıyor. Daha temiz ve serin bir havayla başlayan hafta, salı-perşembe arası yeniden yağmurlu ve yer yer kar yağışlı havaya dönüyor. Kış soğukları özellikle İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu genelinde etkili olacak. 25-26 Şubat tarihleri Anadolu yükseklerinde ve Batı Karadeniz çevresinde yeniden kar yağışları görebiliriz. Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışı yer yer kuvvetli olabilir gelecek günlerde tahminleri güncelleyeceğiz.

        Şubat ayının son günleri ile Mart’ın ilk haftası ise daha güneşli ve mevsim normallerinde sıcaklıklarla geçecek görünüyor. Önümüzde bugün dahil 4 yağışlı gün daha var. Baraj havzalarında iyileşmeler artık gözle görülür hale geldi, Türkiye son 2 ayı bölgesel olarak bakılınca kendi ortalamalarından %30 ila %120 daha yağışlı geçirdi. Oranlar Ankara, Bilecik, Kırşehir gibi çeşitli merkezlerde daha az olsa da bölgesel olarak oldukça yağışlı bir dönem geride kaldı.

        Bu geceden itibaren soğuyacak hava ile gündüz sıcaklıkları büyük şehirlerde 3 ila 9°C’lerde seyredecek. Bu mevsim normallerinin de altındaki sıcaklıklar batı bölgelerde gelecek hafta ortasına kadar uzanıyor. Doğuda ise kar yağışları aralıklarla sürebilir. Mart ayının ilk haftasında da henüz ciddi bir soğuk hava dalgası görünmüyor.

        Bugünlerde sık dalgalanan sıcaklıklar, sağlık sorunlarını arttırabilir. Şu 5 gün rüzgarlı ve soğuk geçecek, hazır olmakta yarar var.

